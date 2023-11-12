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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

جام جهانی زیر ۱۷ سال - اندونزی

فرانسه و آلمان جام جهانی را با پیروزی آغاز کردند

فرانسه و آلمان جام جهانی را با پیروزی آغاز کردند

هفته اول جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی با پیروزی تیم های مدعی فرانسه و آلمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی امروز یکشنبه ۲۱ آبان با برگزاری ۴ دیدار در گرو ه E و F پیگیری شد تا هفته اول این مسابقات به پایان برسد.

نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه E

* فرانسه ۳ - بورکینافاسو صفر

گل‌ها: لامبورده (۴۹)، تینکرس (۸۱) و گومیس (۸۷)

* کره جنوبی یک - آمریکا ۳

گل‌ها: کیم میونگ جون (۳۵) برای کره جنوبی و برچیماس (۷ ،۷۳) و مادینا (۴۹) برای آمریکا

گروه F

* ونزوئلا ۳ - نیوزلند صفر

گل‌ها: مارتینز (۲۹)، رومرو (۸۷، ۹۰+۷)

* مکزیک یک - آلمان ۳

گل‌ها: خیمنر (۷۵) برای مکزیک و درویش (۲۹)، مورستد (۳۸) و سیلوا موریرا (۵۳) برای آلمان

کد مطلب 5937020

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