فرانسه و آلمان جام جهانی را با پیروزی آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز جام جهانی زیر ۱۷ سال اندونزی امروز یکشنبه ۲۱ آبان با برگزاری ۴ دیدار در گرو ه E و F پیگیری شد تا هفته اول این مسابقات به پایان برسد.
نتایج این رقابتها به شرح زیر است:
گروه E
* فرانسه ۳ - بورکینافاسو صفر
گلها: لامبورده (۴۹)، تینکرس (۸۱) و گومیس (۸۷)
* کره جنوبی یک - آمریکا ۳
گلها: کیم میونگ جون (۳۵) برای کره جنوبی و برچیماس (۷ ،۷۳) و مادینا (۴۹) برای آمریکا
گروه F
* ونزوئلا ۳ - نیوزلند صفر
گلها: مارتینز (۲۹)، رومرو (۸۷، ۹۰+۷)
* مکزیک یک - آلمان ۳
گلها: خیمنر (۷۵) برای مکزیک و درویش (۲۹)، مورستد (۳۸) و سیلوا موریرا (۵۳) برای آلمان
نظر شما