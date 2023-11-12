به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ عباس فلاح ظهر یکشنبه در آئین پایانی جشنواره گوهر فاطمی یگانهای قرارگاه منطقهای شمال شرق ارتش در مشهد اظهار کرد: بدنه جامعه، اسلامی و معتقد به مبانی دین است و دشمن با تبلیغات رسانهای و فضای مجازی نمیتواند این ملت را از اعتقادات خود جدا کند و تلاش مذبوحانه او راه به جایی نمیبرد و محکوم به شکست است.
افزود: در دوره طاغوت به دنبال این بودند که زن ایرانی را از جلوههای مذهبی جدا کنند اما به دلیل بنیانهای اعتقادی محکم مردم، بدنه جامعه با آن مقابله کرد و رژیم طاغوت کوتاه آمد.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب نیز دشمن، همه ابزارها و امکانات از جمله تفرقه اندازی، راهاندازی جنگ تحمیلی را برای تضعیف انقلاب و محو کردن نظام اسلامی ایران به کار گرفت اما مردم با پیروی از امام (ره) و سپس رهبر معظم انقلاب اجازه ندادند استکبار به اهداف خود برسد.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش گفت: پس از دفاع مقدس، دشمن با تحریم اقتصادی و سیاسی فلج کننده به دنبال این بود که انقلاب را به بن بست بکشاند اما انقلاب اسلامی روز به روز مستحکمتر در مسیر اهداف خود رو به جلو در حال پیشرفت است.
فلاح افزود: بدنه جامعه، اسلامی و معتقد به مبانی دین است و امروز هم تاکید استکبار بر تضعیف ارزشها در جامعه است و در این راه تبلیغ میکند اما با بصیرت بانوان تا امروز دشمن نتوانسته از نقشههای خود به جایی برسد.
وی با بیان اینکه دشمن برای حجاب زدایی هزینه هنگفتی میکند افزود: هر کسی به سهم خود باید در جهاد تبیین انجام وظیفه کند و منتخبان جشنواره، تلاش کنند این ارزشها را در بین آحاد جامعه اشاعه دهند.
تلاش دشمن برای جدایی جامعه از مبانی دین محکوم به شکست است
فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش هم گفت: به برکت وجود انقلاب و تدابیر امام (ره) و رهبری امروز با قدرت تمام در حال پیشرفت هستیم.
امیر سرتیپ رضا آذریان افزود: برای حاکمیت ارزشهای دینی کارهای بزرگی انجام شده است که نباید فراموش شود و این فرهنگ در سطح جامعه باید ترویج شود.
گفتنی است؛ جشنواره گوهر فاطمی با حضور یگانهایی از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و گلستان و با ارسال ۱۳۲ اثر با موضوع حجاب و عفاف در قالبهای مختلف از جمله آموزش و پژوهش، سرود، فیلم کوتاه، پویانمایی، شعر، دلنوشته، نقاشی، مقاله به میزبانی قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش برگزار شد.
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