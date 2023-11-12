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کد مطلب 5937118
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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸

بمباران جنوب لبنان با بمبهای فسفر سفید توسط صهیونیست‌ها

بمباران جنوب لبنان با بمبهای فسفر سفید توسط صهیونیست‌ها

ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را با فسفر سفید بمباران کرد.

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 17
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      چرا قطره چکانی اسراییل را موشک میزنید این اسراییل مقر شیطان را موشک بادان وبمب باران کنید وهمه ی ان جنایتکادان بی خدا را با خاک یکسان کنید ونابودشان کنید تا دنیا به ارامش برسد وامام زمان ظهور کند
    • M IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      6 7
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      جنگ تدریجی حزب الله لبنان با صهیونیست ها ضربه نخوردن یهویی مردم مرز نشین و آماده شدن مردم لبنان است مال و منال مردم اگر جنگ فوری رخ می داد نابود می شد، حزب الله آهسته آهسته جنگ را جدی می کند،، سیاست عالی وسنجیده که خودمنم دیر متوجه شدم،
    • فرهنگی IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      7 2
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      خدایا خودت نجاتشون بده
    • IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 2
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      حزب الله هرچی موشک داره خالی کنه رو پایگاههای اسرائیل
    • چگنی IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      3 4
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      مرگ.بربایدن.خرفت.واسراییل.کودک.کش.درودبرسیدنصرالله.شیرمردحزبالله
    • تولیدکننده US ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 1
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      چرا مسلمانان فسفر سفید ندارند!!!؟
    • لبیک یا حسبن IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
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      مگر این ۵۰۰هزار موشکی که حزب الله دارند کجا هستند به نظر من همزمان ۵۰هزار یک دفعه به سمت تل آویو شلیک شوند همزمان در یک دقیقه شلیک بشوند
    • مجید US ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      0 0
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      کار بسیار خوبی انجام داده

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