دریافت 16 MB کد مطلب 5937118 https://mehrnews.com/x33tMH ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸ کد مطلب 5937118 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸ بمباران جنوب لبنان با بمبهای فسفر سفید توسط صهیونیستها ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی از جنوب لبنان را با فسفر سفید بمباران کرد. کپی شد مطالب مرتبط شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه/ ضربات مهلک مقاومت فلسطین به نظامیان صهیونیست اوضاع فاجعه بار بیمارستانها در غزه تصاویری از حمله موشکی حزبالله به شهرک دوفیف رژیم صهیونیستی چگونه جنگ شهری،برتری ارتشهای کلاسیک را بیتاثیر میکند؟ حزب الله لبنان بولدوزر اسرائیلی را هدف قرار داد برچسبها رژیم صهیونیستی بمب فسفری لبنان بمباران هوایی غزه
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