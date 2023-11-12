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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۴

حزب الله لبنان بولدوزر اسرائیلی را هدف قرار داد

حزب الله لبنان بولدوزر اسرائیلی را هدف قرار داد

منابع لبنانی اعلام کردند که حزب الله لبنان یک بولدوزر رژیم صهیونیستی را در نزدیکی پادگان دوویو هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی اعلام کردند که حزب الله لبنان یک بولدوزر رژیم صهیونیستی را در نزدیکی پادگان دوویو هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان اعلام کرد که امروز یک بولدوزر اسرائیلی را در نزدیکی پایگاه دوویو با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آن را منهدم کرده که در این عملیات سرنشینان این بولدوزر کشته شده و تعدادی از نظامیان رژیم صهیونیستی که در نزدیکی آن مستقر بودند هم کشته یا زخمی شده‌اند.

همزمان حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی به شهرک یارون در جنوب لبنان سبب زخمی شدن دو غیرنظامی شد.

کد مطلب 5937010

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