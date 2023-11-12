۵ کشته و ۸ زخمی بر اثر برخورد اتوبوس با خودرو در پنجاب پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سرویس امداد و نجات پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که این حادثه در جاده Khurrianwala زمانی رخ داد که یک اتوبوس مسافربری با خودرویی که ناگهان از یک جاده فرعی وارد جاده اصلی شده بود برخورد کرد.

در پی این برخورد، اتوبوس از مانع جداکننده جاده عبور کرد، با تراکتور در سمت دیگر جاده برخورد کرد و در نهایت با یک هتل کنار جاده‌ای برخورد کرد که در نتیجه چهار نفر از حاضران در خودرو و راننده اتوبوس در دم جان باختند.

سازمان امداد و نجات اعلام کرد: پس از این حادثه، امدادگران پس از رسیدن به محل حادثه، ۵ مسافر مجروح اتوبوس را به بیمارستان منتقل کردند و به سه نفر نیز کمک‌های اولیه ارائه شد.

بر اساس گزارش‌ها، اتوبوس از شهر لاهور مرکز استان پنجاب به سمت منطقه کوهستانی در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی کشور در حرکت بود.