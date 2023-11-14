آغاز اجرای طرح آمارگیری از دامداری‌ های استان گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید طیفوری اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور طرح آمارگیری از دامداریهای گیلان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه در طرح آمارگیری از دامداریهای گیلان اطلاعات مربوط به تعداد بهرهبرداران، میزان تولید شیر و گوشت، و نیز انواع دام، از طریق مصاحبه با خانوارهای دامدار، بهرهبرداران غیر ساکن و شرکتهای رسمی یا مؤسسات عمومی فعال در بخش دامداری جمعآوری میشود.
طیفوری، چارچوب این طرح را همچون آمارگیری سال ۱۳۹۳ اعلام و تصریح کرد: طرح آمارگیری از دامداریهای گیلان با ۱۲ نفر عوامل اجرایی تا ۱۰ آذر امسال ادامه دارد.
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