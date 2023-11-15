بررسی میانگین سنی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی/ از ۲۰ تا ۳۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، لیست نفرات دعوت شده برای برگزاری دو دیدار برابر «هنگ کنگ» و «ازبکستان» را اعلام و تمریناتش را با این بازیکنان آغاز کرد.

امیر قلعه نویی در تورنمنت چهارجانبه اردن از ۲۳ بازیکن برای حضور در مسابقات دعوت کرده بود اما او برای این دو دیدار از ۳۰ نفر دعوت کرده است. از بین بازیکنان حاضر در تورنمنت اردن فقط مرتضی پورعلی گنجی به علت مصدومیت حضور ندارد.

میانگین آخرین لیست تیم ملی برای تورنمنت اردن که با حضور ۲۳ بازیکن برگزار شد ۲۹/۱ سال بود. به لطف دعوت بازیکنان جوانی مثل سعید سحرخیزان و محمد قربانی و آریا یوسفی در کنار مهدی ترابی، علی کریمی، مجید حسینی، رضا اسدی و امید ابراهیمی موجب شد این لیست در نهایت تفاوت چندانی از لحاظ میانگین سنی نداشته باشد و میانگین سنی به ۲۸/۳ سال برسد.

لیست کامل بازیکنان دعوت شده به ترتیب سن به شرح زیر است:

جواد حسین‌نژاد: ۲۰ سال

محمدامین حزباوی: ۲۰ سال

سعید سحرخیزان: ۲۰ سال

آریا یوسفی: ۲۱ سال

محمد قربانی: ۲۲ سال

محمد محبی: ۲۴ سال

رضا اسدی: ۲۷ سال

صادق محرمی: ۲۷ سال

سید مجید حسینی: ۲۷ سال

سعید عزت‌اللهی: ۲۷ سال

سردار آزمون: ۲۸ سال

پیام نیازمند ۲۸ سال

علی کریمی: ۲۹ سال

حسین کنعانی زادگان: ۲۹ سال

مهدی ترابی: ۲۹ سال

محمد دانشگر: ۲۹ سال

میلاد محمدی: ۳۰ سال

روزبه چشمی: ۳۰ سال

احمد نورالهی: ۳۰ سال

علیرضا جهانبخش: ۳۰ سال

مهرداد محمدی: ۳۰ سال

سامان قدوس: ۳۰ سال

مهدی طارمی: ۳۱ سال

سید حسین حسینی: ۳۱ سال

علیرضا بیرانوند: ۳۱ سال

کریم انصاری‌فرد: ۳۳ سال

رامین رضائیان: ۳۳ سال

احسان حاج صفی: ۳۳ سال

شجاع خلیل‌زاده: ۳۴ سال

امید ابراهیمی: ۳۶ سال