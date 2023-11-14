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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۵۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان چهارشنبه ۲۴ آبان دایر است

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان چهارشنبه ۲۴ آبان دایر است

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا فردا چهارشنبه ۲۴ آبان مدارس و دانشگاه‌های اصفهان دایر است.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ارائه گزارش سازمان هواشناسی در کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان مبنی بر هشدار سطح زرد و پیش بینی کارشناسان مبنی برکاهش غلظت آلاینده‌ها در ساعات پیش رو، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۲۴ آبان را عادی اعلام کرد.

وی افزود: بدین ترتیب محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج وفرد در شهر اصفهان نیز به حالت قبل باز می‌گردد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه هرگونه اعمالی که به افزایش سطح آلاینده‌های جوی منجر شود همچنان ممنوع است، تصریح کرد: با نظارت و پایش دستگاه‌های مسئول، متخلفان اِعمال قانون خواهند شد.

کد مطلب 5939125

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      11 0
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      امشب که خیییلی هوا آلوده بود.
    • احمد IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      7 0
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      چراکسی به دادمردم نمی رسه حداقل زندگی میشه تنفس کردن
    • مهدی IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      3 1
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      با این حجم آلودگی بی سابقه هوای اصفهان مسئولین چه چیزی را میخواهند ثابت کنند که مدارس را دایر کردند آیا سلامتی بچه های ما برای مسئولین ارزشی دارد چه کسی پشت این ماجرا هست خدا میداند؟
    • 1271634341 IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      توراخدا فکره بچه هاباشد اینا چه گناهی کردن اینطوری بعضیا نمیزارن بچه ها مدرسه برن بی سوادی بیشترمیشه فرض بگیرین بچه های خودتونن

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