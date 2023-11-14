منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ارائه گزارش سازمان هواشناسی در کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان مبنی بر هشدار سطح زرد و پیش بینی کارشناسان مبنی برکاهش غلظت آلاینده‌ها در ساعات پیش رو، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان در روز چهارشنبه ۲۴ آبان را عادی اعلام کرد.

وی افزود: بدین ترتیب محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج وفرد در شهر اصفهان نیز به حالت قبل باز می‌گردد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه هرگونه اعمالی که به افزایش سطح آلاینده‌های جوی منجر شود همچنان ممنوع است، تصریح کرد: با نظارت و پایش دستگاه‌های مسئول، متخلفان اِعمال قانون خواهند شد.