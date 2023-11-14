به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز دوشنبه (۲۲ آبان) با حضور در دانشگاه امیرکبیر از نزدیک با مدیران، اساتید و دانشجویان این دانشگاه دیدار کرد و در جریان پروژه‌های فناورانه و هسته‌ای این دانشگاه قرار گرفت.

محمد اسلامی در جریان این رویداد که جمعی از معاونان و مدیران صنعت هسته‌ای وی را همراهی می‌کردند؛ پیش از جلسه با اساتید و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، بازدیدی از آخرین پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی این دانشگاه داشت.

محمد اسلامی در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: برای ما مهم است که در راستای ارتقای تراز علمی کشور گام برداریم زیرا مردم ایران شایسته برترین‌ها و بهترین‌ها هستند. امروز باید با خودباوری به سمت تعالی حرکت کنیم و این در حالی است که از بیرون شاهد القائات فراوان برای ایجاد ناامیدی در بین نسل جوانمان هستیم.

وی افزود: ملت ایران راهی را انتخاب کرده که به پیروزی ختم خواهد شد و اکنون نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی باید در راستای حفظ صلح و آرامش جهانی باشد. باید سهم حداقلی صنعت هسته‌ای در سبد انرژی کشور را ارتقا دهیم که البته این کار آغاز شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: شاخه‌های متعدد هسته‌ای به لحاظ اقتصادی، ارزش آفرین است و داشتن علم و فناوری یک ثروت به شمار می‌آید. با عنایت وزیر محترم علوم پژوهشکده داروهای شیمی درمانی را در پژوهشگاه ایجاد و راه‌اندازی خواهیم کرد که این طرح آغاز شده است.

بازدید از آزمایشگاه گداخت هسته‌ای، آزمایشگاه تحقیقات شتاب‌دهنده‌ها، آزمایشگاه تحقیقات لیزر و همچنین آزمایشگاه فیزیک بهداشت و دزیمتری پرتوها بخشی از برنامه حضور معاون رئیس جمهور در بدو ورود به دانشگاه امیرکبیر بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در این بازدید ضمن اطلاع از مراحل پیشرفت پروژه‌های مختلف دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه امیرکبیر در گفت‌وگو با اساتید و دانشجویان بر همکاری‌های هرچه بیشتر و رفع موانع برای پیشبرد هرچه سریع‌تر این پروژه‌ها تاکید کرد.

گفتنی است بخش پایانی بازدید معاون رئیس جمهور، دیدار با اساتید و دانشجویان فعال در حوزه هسته‌ای و انرژی دانشگاه امیرکبیر و پاسخ به سوالات آنها بود.