صیاد وظیفه شناس دیلمی تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور رئیس اداره شیلات شهرستان دیلم، =رئیس گروه آمار و پشتیبانی، رئیس گروه سازه‌های دریایی سازمان شیلات ایران، کارشناس مسؤول امور صید شیلات استان بوشهر، مدیرعامل تعاونی صیادان و کارکنان اداره شیلات دیلم، از عبدالله باقری صیاد وظیفه شناسی که اقدام به رهاسازی کوسه در حال انقراض گرفتار در تور خود کرده بود، با اهدا لوح تقدیر و هدیه قدردانی به عمل آورد.

این صیاد وظیفه شناس چند روز گذشته به منظور حفاظت از کوسه گونه کمیاب گیتار ماهی پوزه پارویی یا کوسه گیتاری اقدام به رهاسازی یک کوسه از این گونه کمیاب کرد.