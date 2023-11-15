  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۲

صیاد وظیفه شناس دیلمی تقدیر شد

صیاد وظیفه شناس دیلمی تقدیر شد

بوشهر- صیاد وظیفه شناس دیلمی که اقدام به رهاسازی یک کوسه از گونه کمیاب کرده بود با حضور مسؤولان تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور رئیس اداره شیلات شهرستان دیلم، =رئیس گروه آمار و پشتیبانی، رئیس گروه سازه‌های دریایی سازمان شیلات ایران، کارشناس مسؤول امور صید شیلات استان بوشهر، مدیرعامل تعاونی صیادان و کارکنان اداره شیلات دیلم، از عبدالله باقری صیاد وظیفه شناسی که اقدام به رهاسازی کوسه در حال انقراض گرفتار در تور خود کرده بود، با اهدا لوح تقدیر و هدیه قدردانی به عمل آورد.

این صیاد وظیفه شناس چند روز گذشته به منظور حفاظت از کوسه گونه کمیاب گیتار ماهی پوزه پارویی یا کوسه گیتاری اقدام به رهاسازی یک کوسه از این گونه کمیاب کرد.

کد مطلب 5939384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها