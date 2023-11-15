به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اولیه در فراخوان نهمین جشنواره بازیهای رایانهای فجر، زمان ارسال تولیدات بازیسازان ایرانی در بخشهای مختلف جشنواره تا ۲۲ آبان ماه تعیین شده بود اما بنا به درخواست بازیسازان برای تمدید این فرصت، زمان ارسال تولیدات برای بخشهای مختلف تا ۱۵ آذرماه تمدید شد. براین اساس بازیسازان برای ارسال تولیدات خود جهت شرکت در این جشنواره میتوانند به سایت جشنواره به نشانی fajrgamefestival.ir مراجعه کنند.
بر اساس فراخوان نهمین جشنواره بازیهای رایانهای فجر، این جشنواره در سه بخش رقابتی برگزار میشود؛ بخش بهترین دستاورد شامل معرفی بهترین بازی سال، بهترین دستاورد فنی، طراحی بازی، هنری، صداگذاری و موسیقی، داستان و روایت در بازی و فرهنگی، بخش بهترین بازی در سبک (ژانر): شامل اکشن، ماجرایی، نقشآفرینی، سکوبازی، استراتژی و شبیهسازی، ورزشی، تفننی، مسابقهای، پازل، دفاع از قلعه، تیراندازی، کلمهای و اطلاعات عمومی، بخش ویژه جشنواره شامل بازیهای قابل تقدیر در موضوعاتی نظیر: خانواده، مقاومت، روایت پیشرفت، بهترین بازی از نگاه مردم، بهترین بهروزرسانی و بازی مورد انتظار است.
جایزه بهترین بازی سال ۱۵۰ میلیون تومان، جایزه بخش دستاوردها برای هر دستاورد ۳۰ میلیون تومان، جایزه بخش سبکها برای هر سبک بازی ۲۰ میلیون تومان، جایزه بهترین بازی مردمی ۲۰ میلیون تومان و جایزه بخش ویژه ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
علاوه بر جوایز بخشهای رقابتی، رویداد سرمایهگذاری بر بازیهای رایانهای نیز آماده ثبتنام از تیمها و شرکتهای بازیساز است که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان حمایت برای اجرای این رویداد توسط صندوقهای سرمایهگذاری تخصیص داده شده است.
بازیسازان ایرانی برای شرکت در این جشنواره تا ۱۵ آذر ماه فرصت دارند تا تولیدات خود در بخشهای مختلف را به سایت نهمین جشنواره بازیهای رایانهای فجر به نشانی fajrgamefestival.ir ارسال کنند.
*محمدجواد درستکار
نظر شما