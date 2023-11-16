به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنواره بازیهای رایانهای که پس از ۴ سال وقفه قرار است دی ماه امسال برگزار شود، علاوه بر عرصهای برای نمایش توانمندی بازیسازان و معرفی دستاوردهای فرهنگی هنری بازیسازان کشور، اولین رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای نیز خواهد بود. تاکنون ۱۰ میلیارد تومان حمایت برای اجرای این رویداد توسط صندوقهای سرمایهگذاری تخصیص داده شده است.
با توجه به ضرورت ایجاد ارتباط بخشهای فناورانه و سرمایهگذاری در زیست بوم بازیهای رایانهای، رویداد سرمایهگذاری این جشنواره با حضور صندوقهای سرمایهگذاری برگزار میشود.
رویکردهای نهمین جشنواره بازیهای رایانهای فجر در بخش نمایشگاه و فرصت سرمایهگذاری برای بازیهای رایانهای شامل مشارکت و سرمایهگذاری در تبلیغات، ارائه و پویشهای منجر به توسعه بازار، مشارکت در بهروزآوری بازیهای موفق، مشارکت و سرمایهگذاری برای بهبود کیفی و فنی بازیهای موفق، مشارکت و خرید بازیهای نوپا، مشارکت در طرح و ایده برای تولید بازی، مشارکت برای استفاده از فناوریهای بازی برای تولید محتوای مطلوب در فضای مجازی، معرفی فرصتها و استعدادها برای شرکتهای تأمین سرمایه صندوقهای نوآوری و شکوفایی و همچنین سازوکارهای عمومی نظام در زمینه حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.
تقاضای متقاضیان پس از ثبتنام در سایت رسمی جشنواره بازیهای رایانهای فجر (بخش سرمایهگذاری) و ارائه فایل معرفی طرح یا بازی، مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت تکمیل فرایند به هیأت داوران و نمایندگان صندوقهای سرمایهگذاری معرفی میشوند. در مراسم اختتامیه این جشنواره نیز میزان سرمایهگذاری صندوقها بر روی طرح یا بازیهای ارزیابی شده اعلام میشود.
بازیسازان ایرانی برای شرکت در رویداد سرمایهگذاری این جشنواره میتوانند با مراجعه به سایت نهمین جشنواره بازیهای رایانهای فجر به نشانی fajrgamefestival.ir برای ثبتنام اقدام کنند.
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