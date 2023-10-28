به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ارسال تولیدات بازی‌سازان ایرانی برای شرکت در نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر، بازی‌سازان تا دوشنبه ۲۲ آبان می‌توانند برای شرکت در این جشنواره به سایت این رویداد مراجعه کنند.

بنا بر اعلام اولیه در فراخوان نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر، زمان ارسال تولیدات بازی‌سازان ایرانی در بخش‌های مختلف جشنواره به تازگی آغاز شده و دبیرخانه نهمین جشنواره برای اطلاع دقیق بازی‌سازان از کم وکیف چگونگی برگزاری جشنواره و نحوه ارسال تولیدات و شرایط داوری، آئین‌نامه آن را نیز بر روی سایت جشنواره به نشانی fajrgamefestival.ir منتشر کرده است.

براساس فراخوان نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر، این جشنواره در سه بخش رقابتی برگزار می‌شود. بخش بهترین دستاورد شامل معرفی بهترین بازی سال، بهترین دستاورد فنی، طراحی بازی، هنری، صداگذاری و موسیقی، داستان و روایت در بازی و فرهنگی است. همچنین بخش بهترین بازی در سبک (ژانر) شامل اکشن، ماجرایی، نقش‌آفرینی، سکوبازی، استراتژی و شبیه‌سازی، ورزشی، تفننی، مسابقه‌ای، پازل، دفاع از قلعه، تیراندازی، کلمه‌ای و اطلاعات عمومی و

بخش ویژه جشنواره شامل بازی‌های قابل تقدیر در موضوعاتی همچون خانواده، مقاومت، روایت پیشرفت، بهترین بازی از نگاه مردم، بهترین به‌روزرسانی و بازی مورد انتظار است.

جایزه بهترین بازی سال ۱۵۰ میلیون تومان، جایزه بخش دستاوردها برای هر دستاورد ۳۰ میلیون تومان، جایزه بخش سبک‌ها برای هر سبک بازی ۲۰ میلیون تومان، جایزه بهترین بازی مردمی ۲۰ میلیون تومان و جایزه بخش ویژه ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

علاوه بر جوایز بخش‌های رقابتی، رویداد سرمایه‌گذاری بر بازی‌های رایانه‌ای نیز آماده ثبت‌نام از تیم‌ها و شرکت‌های بازی‌ساز است که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان حمایت برای اجرای این رویداد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص داده شده است.

بازی‌سازان ایرانی برای شرکت در این جشنواره تا ۲۲ آبان ماه فرصت دارند تا تولیدات خود در بخش‌های مختلف را به سایت نهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر به نشانی fajrgamefestival.ir ارسال کنند.