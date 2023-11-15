به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۵ آبان‌ماه، نماد حماسه و ایثار مردم اصفهان است که در تاریخ و تقویم ملی نیز به نام اصفهان نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: در آستانه این روز و در راستای تکریم خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و به منظور ارائه خدمات بهینه به آحاد مردم، عملیات اجرایی احداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ۵۰۰ تخت‌خوابی با نام ۲۵ آبان، مقارن با این روز بزرگ و تاریخی و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز خواهد شد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: این بیمارستان در ۱۰ طبقه و در منطقه ۱۴ شهر اصفهان احداث و در فاز نخست ۵۰۰ تخت آن به چرخه خدمت رسانی وارد خواهد شد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: به دلیل تعداد بالای جامعه ایثارگری در استان ساخت و بهره‌برداری از این بیمارستان به اصفهان واگذار شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه هدف‌گذاری اصلی این پروژه، احداث بیمارستان یکهزار تخت‌خوابی در شهر اصفهان است، عنوان کرد: با بهره‌برداری از این بیمارستان، اصفهان معین شهرها و استان‌های همجوار نیز خواهد شد.

استاندار اصفهان متذکر شد: احداث این بیمارستان، می‌تواند به توسعه منطقه ۱۴ (منطقه زینبیه) اصفهان نیز منجر شود از این رو پافشاری مدیریت استان، احداث بیمارستان در این منطقه بود.

مرتضوی در خصوص تأمین مالی این پروژه، عنوان کرد: اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این بیمارستان ۲,۵۰۰ میلیارد تومان است که از تهاتر املاک و اموال بنیاد شهید و مساعدت سایر دستگاه‌ها محقق خواهد شد.

استاندار اصفهان گفت: به دستور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید به قید فوریت عملیات ساخت این بیمارستان آغاز و روز پنجشنبه ۲۵ آبان‌ماه مقارن با روز حماسه و ایثار مردم اصفهان عملیات اجرایی احداث این پروژه مهم بهداشتی درمانی آغاز خواهد شد.