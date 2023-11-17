از انتصابات در «تجسمی فجر» تا واکنش وزیر به موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در گزارش پیشرو درصدد هستیم تا گوشهای از این مهجور بودن را جبران کنیم. از طرف دیگر، هرچند جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم را فراهم میکند. بر این اساس، در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی هفته و همچنین برخی نمایشگاهها خواهیم داشت.
«تجسمی فجر» و معرفی دبیران یک بخش رقابتی و غیررقابتی
با توجه به اینکه کم کم به مهلت پایانی ارسال اثر به شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نزدیک میشویم، در هفتهای که گذشت با خبرهایی از جنس و با محوریت این رویداد تجسمی کشور مواجه بودیم که در مهمترینشان دبیران بخش رقابتی آزاد و دبیر بخش غیررقابتی «آینه در آینه» معرفی شدند. بخش رقابتی جشنواره (طوبای زرین) دربرگیرنده ۷ زیربخش است که زیربخشهای آزاد، موضوعی (قلهها)، تجسم هنر، طراحی فرهنگمحور، فیلمهای مستند هنرهای تجسمی، ناشران کتابهای تجسمی و علمی (دانش هنرهای تجسمی) را شامل میشود. بخش غیررقابتی شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم شامل ۶ زیر بخش است که بازار هنرهای تجسمی، مفاخر هنرهای تجسمی، آینه در آینه، کاتبان سوره حمد، دیوارنگاری شهری و پوسترهای فجر (محیطی) را در بر میگیرد.
بر این اساس، کاظم چلیپا، بهمن عبدی، سعید محمودی ازناوه، محمدرضا شریفزاده، مهران هوشیار، نادر قشقایی، مهیندخت سالک مهدوی، هاجر سلیمی نمین، محمدعلی قربانی و محمد روحالامین به عنوان دبیران رشتههای دهگانه تخصصی بخش رقابت آزاد شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند که به نسبت دورههای گذشته جشنواره، نامهایی جدید و قابل تأملی در آن به چشم میخورد!
همچنین محمد خزایی هنرمند طراح و نقاش باسابقه به عنوان دبیر بخش «آینه در آینه» شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر معرفی شد. «آینه در آینه» یکی از بخشهای غیررقابتی جشنواره هنرهای تجسمی فجر است که با رویکردی پژوهشی از دوره چهاردهم به ساختار این رویداد افزوده و برای چهار دوره برنامهریزی شده است. در شانزدهمین جشنواره، این بخش با عنوان «آینه در آینه ۳» به حوزه گرافیک و تصویرسازی میپردازد. به این ترتیب، نمایش آثار گرافیک و تصویرسازی با مضامین انقلاب اسلامی ایران که از مجموعهها و گنجینههای گوناگون هنری گردآوری میشوند، در «آینه در آینه ۳» پیش چشم عموم هنردوستان قرار خواهد گرفت.
آخرین مهلت ثبتنام در شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، روز شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ تعیین شده است.
«آدینه» آغاز و پایان رویدادهای هنری
نمایشگاههایی چون «جلوه یار و ریا» شامل آثار علی انصاری در گالری دلگشا، نمایشگاه نقاشیهای مهدی حسینی در گالری هور، نمایشگاه آثار مهران نیک سیما با عنوان «خر سنگ» در گالری شیدایی و نمایشگاه آنلاین نقاشیهای مینا گلپرور و منوچهر کاشفی در گالری گلستان، از جمله نمایشگاههایی هستند که روز جمعه ۲۶ آبان ماه به پایان رسیدهاند.
از طرف دیگر نمایشگاههایی چون نمایشگاه «خیام سما» که شامل نگارگریهای سما سلطانی بر رباعیات خیام نیشابوری است در گالری لاجورد، نمایشگاه نقاشیهای مانی غلامی با عنوان «کافهکلاسیک» در گالری گویه، نمایشگاه گروهی طراحی دانشجویی با عنوان «مشکی، سفید، خاکستری» در نگارخانه بهارک، نمایشگاه «خیال آزاد» با آثاری از کتایون تهرانی در گالری استخر نمایشگاه نقاشیهای رضا علیزاده با عنوان «مافیها» در گالری جاوید روز جمعه ۲۶ آبان ماه افتتاح میشوند.
از نمایش عکسهای کودکان غزه تا «قاب ماندگار» و گنجینه پیشکسوتان
برخی نمایشگاهها نیز در طول هفته آغاز به کار کردند که نمایشگاه عکس «کودکان سرزمین زیتون» با موضوع جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه یکی از آنهاست و از ۲۴ آبان ماه تا یکم آذرماه در فرهنگسرای ارسباران برقرار است. در این نمایشگاه که با مشارکت انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس برپا شده است، ۳۱ عکس از مظلومیت کودکان فلسطینی برای نخستین بار به نمایش در میآید.
همچنین، مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه عکس «قاب ماندگار» با حضور فعالان این عرصه و با اهدای جوایز به نفرات برگزیده سهشنبه ۲۴ آبان در گالری خانه حوزه هنری برگزار شد. در این جشنواره که با حضور ۲۰۰ عکاس از سراسر کشور و بیش از ۲۰۰۰ اثر برگزار شد، تعداد ۳۲ اثر در بخش اصلی با عنوان «گلزارهای شهدا» و ۸۰ اثر در بخش ویژه با عنوان «قابهای ماندگار» انتخاب شدند. برگزیدگان جشنواره و نمایشگاه نیز عبارتند از نفر اول احمد بلباسی از تهران، نفر دوم حسین ظهروند از تهران، نفر سوم علی حامد حقدوست از تبریز، جایزه ویژه دبیر جشنواره؛ صابر قاضی از تبریز، حمید حامد حقدوست از تبریز.
دومین نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت نیز عصر چهارشنبه ۲۴ آبان با حضور سیدعباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، ابوالفضل همراه مدیرعامل فرهنگسرای نیاوران و جمع زیادی از هنرمندان در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد. در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ هنرمند پیشکسوت و درجه یک کشور بیش از ۲۵۰ اثر در حوزه هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی و صنایع دستی را در معرض دید عموم قرار میدهند. همچنین در این نمایشگاه آثار دیده نشده زندهیادان مهرزمان فخارمنفرد، جمشید سماواتیان، کامبیز درمبخش، هژبر ابراهیمی، مهین افشانپور، اسماعیل نظری و لئون کوهن به نمایش گذاشته میشود.
شورای تجسمی خانه هنرمندان در سال ۱۴۰۲ تشکیل جلسه داد
اولین جلسه شورای تجسمی خانه هنرمندان ایران در سال جاری، عصر سهشنبه ۲۳ آبان با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، محمدرسول صادقی معاون فرهنگی هنری خانه هنرمندان ایران، جمشید حقیقتشناس مشاور هنری و اجرایی در امور گالریها و هنرهای تجسمی خانه هنرمندان ایران، مژگان قدوسی نماینده انجمن هنرمندان نقاش ایران، نگار نادریپور نماینده انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران، کیوان عسگری نماینده انجمن تصویرگران ایران، فرزاد هاشمی انجمن عکاسان ایران و بهزاد اژدری نماینده انجمن هنرمندان سفال و سرامیک در سالن استاد غلامحسین امیرخانی برگزار شد که درباره پیشنویس بازنگری آئیننامه شورای هنرهای تجسمی خانه هنرمندان ایران، راهکارهای پیشنهادی برای استفاده از ظرفیتهای انجمنهای تخصصی هنرهای تجسمی و تاکید بر لزوم تداوم فعالیت این شورا و غیره صحبتهایی رد و بدل شد.
یک انتصاب در خانه هنرمندان
پس از جلسه شورای تجسمی خانه هنرمندان ایران بود که محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه با حکمی جمشید حقیقتشناس را بهعنوان مشاور هنری و اجرایی در امور گالریها و هنرهای تجسمی این مرکز منصوب کرد.
حقیقتشناس پیش از این و در سالهای آغازین دهه ۹۰ نیز مدیر گالریهای خانه هنرمندان ایران بوده است.
واکنش وزیر ارشاد به مشکلات موزه هنرهای معاصر
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر چهارشنبه ۲۴ آبان ماه با حضور در موزه هنرهای معاصر تهران از نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «آمریکای لاتین» بازدید و از کتاب این نمایشگاه نیز رونمایی کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این بازدید و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران و مشکلات کمبود بودجه و تکمیل نشدن برخی موارد ضروری در بازسازی موزه گفت: از مشکلات موزه هنرهای معاصر مطلع هستم و اتفاقاً امروز میخواهیم با دوستان موزه هنرهای معاصر تهران و اداره کل هنرهای تجسمی درباره این موضوع به گفتوگو بنشینیم که نتیجهاش را حتماً پیگیری کنید.
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