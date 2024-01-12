آمارهایی از فجر استانی/ ۲ فراخوان مجسمه و جایزه بزرگ نقاشی معاصر

به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در گزارش پیش‌رو درصدد هستیم تا گوشه‌ای از این مهجور بودن را جبران کنیم. هرچند جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم را فراهم می‌کند. بر این اساس، در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی هفته و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

رونمایی از سردیس مجید انتظامی در تالار وحدت

در آخرین شب از اجرای ارکستر سمفونیک «همراه با خاطره‌ها» به رهبری مجید انتظامی، سردیس این هنرمند با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران این وزارت‌خانه رونمایی شد و در طبقه فوقانی تالار وحدت جای گرفت.

خبرهای از «تجسمی فجر» و فجر استان‌ها

امیر عبدالحسینی دبیرکل شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از اجرای ۳ اثر منتخب شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سطح شهر تهران خبر داد.

همچنین «تجسمی فجر» در استان‌ها در این دوره شیوه‌ای جدید را طی می‌کند که با عنوان «تجسم هنر» فعالیت می‌کند. در این بخش که دبیری آن را سعید فلاح‌فر برعهده دارد، با انتخاب دبیر هنری در هر استان، نمایشگاهی از آثار هنرمندان ساکن استان برپا می‌شود. دبیران هنری این بخش به پیشنهاد اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، موافقت و تایید ستاد جشنواره و با حکم دبیرکل منصوب می‌شوند و بر مبنای شیوه‌نامه اجرایی بخش تجسم هنر، دستاوردهای هنرهای تجسمی استان‌ها را ارایه می‌کنند. این بخش، به شیوه‌های نمایشگاه‌گردانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های خلاقانه و نوآورانه توجه دارد. اما در هفته‌ای که گذشت مدیران کل چندین استان آماری از آثار ارسالی ارایه کردند که عبارت است از:

امین درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از ارسال ۳۶۰ اثر از ۱۶۰ هنرمند به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این استان خبر داد.

تقی صادقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی نیز گفت: بیش از ۳۰۰ اثر از ۱۴۰ هنرمند به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این استان ارسال شده است.

علی سرگزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان از ارسال ۲۸۹ اثر به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این استان خبر داد.

اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از ارسال ۴۱۲ اثر به شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در این استان خبر داد.

وی همچنین، بیشترین آثار ارسالی را مربوط به شرکت‌کنندگان رشته‌های نقاشی و گرافیک دانست و افزود: از حیث میزان مشارکت هنرمندان نسبت به سال گذشته تعداد آثار رسیده از رشد بیش از ۲ برابری برخوردار بوده است.

یک فراخوان برای طراحی مجسمه‌های سه میدان اصلی پایتخت

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با توجه به اهمیت فضاهای عمومی و قابلیت‌های تاریخی و اجتماعی میادین در ساختار شهرهای ایران و با هدف اعتلای سطح کیفی هنر مجسمه‌سازی کشور اقدام به برگزاری فراخوان میادین شهر محلات می‌کند. این فراخوان به درخواست و رایزنی شهرداری شهر محلات به منظور جذب طرح‌های برتر برای سه میدان اصلی شهر برگزار می‌شود.

بر این اساس، از کلیه هنرمندان مجسمه‌ساز دعوت شد که جهت ساماندهی و ارایه پیشنهاد المان حجمی به صورت فردی یا گروهی اقدام به همکاری کنند. این فراخوان برای سه میدان شهر تهران شامل میدان استقلال، میدان ولیعصر و میدان جمهوری اسلامی منتشر شده است.

دبیری این رویداد را روح الله شمسی زاده برعهده دارد. این رویداد سه اثر برگزیده دارد که برای هر میدان یک اثر برگزیده و مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان و لوح تقدیر اعطا خواهد شد.

«عمار» میزبان کاریکاتورهای «شکست ترمیم‌ناپذیر» شد

جشنواره کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» که با محوریت سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد عملیات بزرگ «طوفان الاقصی» در آبان سال جاری توسط باشگاه طنز انقلاب اسلامی برگزار شده بود، نمایشگاهی از آثار برگزیدگان راه‌یافته به مرحله نهایی خود را در چهاردهمین جشنواره عمار برپا خواهد کرد. نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» از ۲۱ دی آغاز می‌شود و تا ۲۹ دی ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در سینما فلسطین به تماشای آثار این نمایشگاه بپردازند.

برگزیدگان مرحله اول جشنواره «شکست ترمیم‌ناپذیر» با داوری و انتخاب مازیار بیژنی و محمدعلی رجبی انتخاب شده و به مرحله نهایی راه پیدا کرده بودند. در انتها، برگزیدگان نهایی در بیست و نهمین «محفل طنز نطنز» معرفی خواهند شد و از آن‌ها قدردانی به عمل خواهد آمد.

رونمایی نقاشی جدید حسن روح‌الامین از ریحانه شهید در حضور رهبری

نقاشی حسن روح الامین از ریحانه سلطانی‌نژاد دختر ۲ ساله‌ای که همراه با مادر و ۶ نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش در حادثه تروریستی مسیر گلزار شهدای کرمان به شهادت رسید، سه‌شنبه ۱۹ دی در جریان دیدار مردم قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در حضور رهبری رونمایی شد.

انتشار فراخوان دومین رویداد جایزه بزرگ نقاشی معاصر ایران

هنرمندان نقاش ایران به همراه یکی از بانک‌ها، دومین رویداد جایزه بزرگ نقاشی معاصر ایران را در زمستان ۱۴۰۲ برگزار می‌کنند. بر اساس این فراخوان، جایزه بزرگ نقاشی معاصر ایران به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به یک هنرمند تعلق خواهد گرفت و ۲ جایزه تقدیر هریک به مبلغ ۲۵ میلیون تومان به ۲ هنرمند اهدا خواهد شد.

اعتلای رسانه نقاشی به طور خاص و هنرهای تجسمی به طور عام، ایجاد بستری جهت نمایش رویکردهای معاصر در نقاشی ایران، زمینه‌سازی رشد و بالندگی هنرمندان ایران، رشد فرهنگ بصری مخاطبان در سطوح مختلف جامعه و تشویق و ترغیب نهادهای گوناگون اقتصادی در حمایت از هنر و هنرمندان از جمله اهداف این رویداد قلمداد شده است.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه‌های آنلاین نقاشی صوفیا شرفی و آیدا ابطحی در گالری گستان، نمایشگاه و پرفورمنس تعاملی «لطمه‌های هنجار» با آثاری از مهرداد ابوطالبی در گالری استخر، نمایشگاه نقاشی‌های ارغوان بروجنی با عنوان «دومین ضیافت» در گالری شیرین، نمایشگاه گروهی «نقاب سفید» در گالری سیحون، نمایشگاه آثار المیرا میرمیران با عنوان «جغرافیای پنهان» در گالری پروژه‌های آران، نمایشگاه انفرادی رقیه نجدی با عنوان «عبور از سایه‌ها» در گالری باوان و نمایشگاه «دست‌ها و دوست‌ها» با آثاری از سهیل مختار در گالری دلگشا، از جمله نمایشگاه‌هایی است که جمعه ۲۲ دی ماه افتتاح خواهند شد.