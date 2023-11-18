به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت برپایی سی و یکمین هفته کتاب فروش حضوری کتابفروشی‌های عضو «بازار کتاب» از امروز شنبه ۲۷ آبان‌ماه آغاز شد و تا پنجشنبه ۲ آذرماه ادامه دارد.

کتابفروشی‌های عضو سامانه «بازار کتاب» همزمان با فروش مجازی، فروش حضوری نیز خواهند داشت و علاقه‌مندان می‌توانند در این ۶ روز به صورت حضوری به کتابفروشی‌های عضو سامانه مراجعه کنند.

به هر کد ملی ۲۵ درصد یارانه تا سقف خرید ۴۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد. کتاب‌های عمومی، دانشگاهی و کودک و نوجوان مشمول این یارانه می‌شوند و کتاب‌های آموزشی، کمک آموزشی، افست، فاقد شماره شابک، دارای شابک غلط و کتاب‌هایی که در بانک اطلاعاتی کتابِ خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت نشده‌اند مشمول یارانه نخواهند شد.