جزییات نشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان با اشاره به بخش دوم جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس که با موضوع نظارت بر زنجیره تأمین شیرخشک و اجرای کامل سامانه ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت دارو(TTAC) بود، گفت: در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نماینده رئیس جمهور، رئیس ستاد غذا و دارو، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و همچنین تولید کنندگان شیرخشک حضور داشتند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تولیدکنندگان شیرخشک در این جلسه مشکلات خود را مطرح کردند و گزارشی نیز از سوی رئیس سازمان غذا و دارو ارائه شد، گفت: با توجه به آمارهای ارائه شده، تولید شیرخشک در کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته و به نظر می‌رسد، مشکل کار در عدم رصد زنجیره توزیع بوده است.

خضریان افزود: از سوی دیگر تأخیر در تخصیص ارز و ایجاد جو روانی و تقاضای القایی نیز در بروز مشکلات بیشتر، بی تأثیر نبوده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با اشاره به گزارشی که از سوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص سامانه تیتک ارائه شد، اظهار داشت: سازمان غذا و دارو نیز در این خصوص گزارشی از اقدامات خود ارائه کرد.

خضریان با اشاره به جمع بندی صورت گرفته در این جلسه، عنوان کرد: در خصوص مشکلات حوزه شیرخشک مقرر شد سازمان غذا و دارو موضوع تخصیص ارزی تولیدکنندگان را پیگیری و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد، تولیدکنندگان نیز اقدام به شناسه گذاری کالاهای خود کرده و در کنار آن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از ظرفیت قانونی خود برای برخورد با کالاهای احتکار شده و از زنجیره خارج شده نیز اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در خصوص سامانه تیتک با توجه به طولانی شدن اجرای این سامانه، مقرر شد سازمان غذا و دارو ظرف دو هفته آینده برنامه خود را برای اجرای کامل این سامانه به کمیسیون ارائه کند.