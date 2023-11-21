استعفای نماینده تهران رأی نیاورد/ نادران در مجلس ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی برای بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس به صورت غیرعلنی برگزار شد.

محمدباقر قالیباف پس از پایان یافتن جلسه غیرعلنی مجلس، گفت: از آنجایی که بررسی درخواست استعفای نادران در دستورکار مجلس بود، عده‌ای از نمایندگان درخواست دادند تا این موضوع در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: نادران به مدت ۳۰ دقیقه مطالب خود را مطرح کرد و هم از نقاط قوت و هم از اشکالات و نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی سخن گفت و سپس پنج نفر از نمایندگان مخالف با استعفای این نماینده هم نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت پس از رأی‌گیری بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استعفای نادران مخالفت کردند و خوشحالیم که از این پس در خدمت این برادر عزیز خواهیم بود. نادران از چهره‌های عالم و با تجربه مجلس در حوزه اقتصاد است و ما در مجلس به وی نیاز داریم.