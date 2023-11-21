به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش داد: حزب الله لبنان طی روزهای گذشته حملات پهپادی خود را در جبهه شمالی افزایش داده است.

وال استریت ژورنال نیز به نقل از مسئولان صهیونیست نوشت: ارتش اسرائیل ۱۰۰ هزار نظامی در مرزهای مشترک با لبنان مستقر کرده است.

پیش از این نیز رسانه های عبری زبان با اذعان به قدرت حزب الله لبنان در جبهه شمالی گزارش داده بودند: حزب الله سیستم اطلاعاتی اسرائیل را در شمال به عصر حجر بازگرداند.

این رسانه ها اعتراف کردند که رژیم صهیونیستی ماهانه به دلیل حملات وحشیانه خود علیه نوار غزه ۹ میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) هزینه می کند.

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند: شلیک موشک ها در جبهه شمالی متوقف نمی شود. درگیری ها در این منطقه به صورت طولانی ادامه دارد.

«کوبی میروم» خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که حزب‌الله دستاوردهای زیادی را در افکار عمومی داشته است، از جمله اینکه ۷۰ هزار شهرک‌نشین از منازل خود در نوار شمالی خارج شده و صدها هزار نفر دیگر همچنان در معرض تهدید حملات موشکی حزب‌الله قرار دارند.

شهرک نشینان رژیم صهیونیستی نیز از استمرار این وضع ابراز نگرانی می‌کنند.