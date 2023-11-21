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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۱

بازداشت بی‌دلیل ده‌ها فلسطینی در حمله اشغالگران به کرانه باختری

بازداشت بی‌دلیل ده‌ها فلسطینی در حمله اشغالگران به کرانه باختری

اشغالگران صهیونیست مانند روزهای گذشته به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و تعدادی از فلسطینی های ساکن این مناطق را بدون دلیل موجه بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست همزمان با تشدید حملات هوایی و زمینی علیه نوار غزه به یورش های خود به مناطق مختلف کرانه باختری ادامه می دهند. هدف اشغالگران از این اقدام گسترش ترس و وحشت در میان ساکنان کرانه باختری و خاموش کردن هرگونه مقاومتی در این منطقه است.

این عناصر صهیونیست ساعاتی قبل به منطقه صافا واقع در بیت امر شمال الخلیل حمله کردند. گردان های شهداالاقصی نیز اعلام کرد که رزمندگان فلسطینی عناصر صهیونیست را در ایست بازرسی سالم واقع در شهر جنین با استفاده از نارنجک هدف قرار دادند.

اشغالگران صهیونیست همچنین به منطقه قباطیه واقع در جنوب جنین و اردوگاه بلاطه در شرق نابلس یورش بردند. در این حمله ۲ فلسطینی زخمی شدند اما اشغالگران صهیونیست مانع امدادرسانی خودروهای اورژانس به زخمی ها شدند. نظامیان صهیونیست در این حمله ها تعدادی از فلسطینی ها را نیز بازداشت کردند.

همزمان با یورش عناصر صهیونیست به جنین شبکه اینترنت نیز دچار اختلال شد.

نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه جلزون واقع در شمال رام الله، اردوگاه الدهیشه در بیت لحم، منطقه حلحول در شمال شهر الخلیل و منطقه الیامون در غرب جنین نیز حمله کردند.

کد مطلب 5945800

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