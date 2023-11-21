شهادت ۲ خبرنگار «شبکه المیادین» در جنوب لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد ساعاتی پیش «فرح عمر» خبرنگار و «ربیع معماری» تصویربردار این شبکه در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که سلسله جنایات هدفمند رژیم صهیونیستی علیه اصحاب رسانه در جریان جنگ غزه از هفتم اکتبر گذشته همچنان ادامه دارد و تعداد آنها به ۶۲ نفر رسیده است.

«آیات الخضور» خبرنگار فلسطینی در خانه‌ای در بیت لاهیا در شمال نوار غزه بر اثر بمباران‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شمار شهدای خبرنگار در غزه از هفتم اکتبر تا این لحظه به ۶۲ نفر افزایش یافت.

طی ساعات اخیر این دومین خبرنگار است که در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت می‌رسد.این دفتر افزود: ترور خبرنگاران با هدف خاموش کردن صدای حقیقتی است که اشغالگران و کشتارهای مداوم آنها در نوار غزه را برملا می‌کنند.

آخرین گزارش «فرح عمر» خبرنگار «المیادین» از مرز لبنان و فلسطین اشغالی

محل شهادت خبرنگاران شبکه المیادین که ساعاتی پیش در حمله مستقیم و پهپادی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.

مدیر شبکه المیادین: دشمن ترسو عمداً خبرنگاران ما را هدف قرار داد

«غسان بن جدو» مدیر شبکه المیادین در واکنش به شهادت خبرنگاران این شبکه گفت: شهدای ما به قافله شهدای غزه پیوستند.دشمن ترسو تیم خبری ما رو مستقیم هدف قراردارد و به نظرم از روی عمد این کار رو انجام داد.»