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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

جزئیاتی از دخل و خرج پیشنهادی دولت در سال ۱۴۰۳_۴۵

نقل و انتقالات مالی توانیر معاف از مالیات شدند

نقل و انتقالات مالی توانیر معاف از مالیات شدند

نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس بند الف تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

کد مطلب 5947216

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