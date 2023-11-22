نقل و انتقالات مالی توانیر معاف از مالیات شدند

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس بند الف تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.