به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العربی الجدید، روزنامه عبری‌زبان معاریو گزارش داد ارتش اسرائیل از مدت زمان آتش‌بس در نوار غزه برای جمع آوری اطلاعات و تقویت نیروهای خود استفاده می‌کند.

بر پایه این گزارش، روزنامه عبری معاریو افزود: ارتش به آنچه در توافقنامه آتش‌بس تصریح شده پایبند است و هواپیماهای بدون سرنشین را برای جمع آوری اطلاعات بر فراز غزه نمی‌فرستد، اما از ابزارهای اطلاعاتی دیگر استفاده می‌کند. معاریو اشاره‌ای به ماهیت این ابزارها نکرد.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل در طول مدت آتش‌بس، علاوه بر تقویت آمادگی لجستیکی و بررسی اوضاع، برای حفاظت از نیروهای خود در نوار غزه تلاش می‌کند و همچنین برای ادامه جنگ آماده و برنامه‌ریزی می‌کند.

این روزنامه عبری‌زبان ادامه داد: ارتش اسرائیل اکنون در فاز دفاعی قرار دارد و با چالش‌های عملیاتی مواجه است و افزود که هر تهدیدی علیه این نیروها با قدرت پاسخ داده می‌شود.

ارتش رژیم صهیونیستی خود را برای ادامه حمله پس از پایان آتش‌بس آماده می‌کند که طی آن ساکنان نوار غزه اجازه بازگشت به مناطق شمال غزه را ندارند. ارتش اسرائیل امروز پس از اجرای توافق آتش‌بس از گشودن آتش به سوی مردمی که به منازل خود در شمال غزه بازمی‌گشتند، درنگ نکرد که منجر به شهادت دو فلسطینی شد.

ارتش اسرائیل مدعی است این عملیات زمینی این رژیم بود که حماس را به بازگرداندن اسرا وادار کرد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که از ساعات پایانی تا آغاز آتش‌بس برای تکمیل تعدادی از حمله‌های خود استفاده کرده و تونلی را که به ادعای خود در زیر بیمارستان الشفاء وجود داشته، منهدم کرده است.

ارتش اشغالگر اسرائیل تاکید دارد که توافق کنونی یک آتش‌بس موقت است و نه پایان جنگ. اسرائیل نیروهای خود را در آخرین ساعات قبل از شروع آتش‌بس به مناطقی منتقل کرد که مدعی است «امن» است تا نیروهای خود را در میدان حفظ کرده و بتواند پس از پایان آتش‌بس موقت حمله‌های خود را از سر بگیرد.

اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس نیز در سخنانی امروز جمعه تاکید کرد «دشمن با شرایط مقاومت و اراده ملت فلسطین که منجر به توافق آتش بس شد، موافقت کرد و ما به توافق تا زمانی که دشمن به آن پایبند باشد، پایبندیم.»

هنیه با تاکید بر اینکه مقاومت توانست با اشغالگری مقابله کند، اراده آن را بشکند و نقشه‌هایش را علیرغم «درد بزرگ» نقش برآب کند، گفت: «ما به مسئولیت خود در قبال مردم‌مان چه پیش و چه حین و پس از نبرد پشت نخواهیم کرد و بر تمامیت ارضی و سرنوشت مردم خود تاکید می‌کنیم.»