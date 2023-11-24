بارسلونا روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شهرداری بارسلون اسپانیا تصمیم گرفت روابط خود با اسرائیل را تا زمان برقراری آتش‌بس دایمی در غزه و احترام به حقوق اولیه مردم فلسطین تعلیق کند.

به گزارش سرویس عربی آناتولی، این نخستین بار نیست که بارسلون روابط خود را با اسرائیل قطع می‌کند.

در فوریه ۲۰۲۳، «آدا کولاو»، شهردار وقت بارسلون روابط این شهر با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس بیانیه تصویب شده توسط شهرداری بارسلون، موانع اصلی صلح پایدار در فلسطین، «اشغال و استعمار سرزمین‌های فلسطینی» و «نفی حقوق» مردم فلسطین است.