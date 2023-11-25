اختصاص امتیازات تشویقی به برگزیدگان ملی جشنواره علمی شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر وحید آرایی دبیر دومین جشنواره علمی شهید چمران با اشاره به پایان یافتن مهلت تمدید جشنواره گفت: تعداد ۱۰۴۲۹ اثر علمی به سامانه جشنواره ارسال شد که حاکی از استقبال و مشارکت گسترده اساتید دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور بوده است.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور عنوان کرد: آثار علمی ارسالی صرفاً مربوط به سال ۱۴۰۱ اساتید در سه گروه علوم انسانی و هنر، علوم فنی و مهندسی، و علوم پایه و کشاورزی و در هشت محور؛ "کتاب"، "مقاله"، "بسته سیاستی"، "کرسی نظریه پردازی، مناظره و نقد"، "طرح پژوهشی و فناورانه و کسب و کار نوآور و دانش بنیان"، "راهنمایی، مشاوره، نظارت و راهبری"، "جهادگران تبیین"، "راهیان علم، پیشرفت و فناوری" بوده است.

وی تأکید کرد: طبق شیوه نامه اجرایی ابلاغی، این جشنواره ابتدا در مرحله استانی برگزار می شود به این ترتیب که پس از بررسی و ارزیابی هیأت داوران تخصصی، استان ها تا پایان آذر ماه مهلت دارند نفرات برگزیده محورهای هشت گانه (جمعاً هر استان تعداد ۱۸ نفر) را به دبیرخانه ملی جشنواره اعلام نمایند.

دبیر دومین جشنواره علمی شهید چمران در ادامه در خصوص نحوه ارزیابی مرحله استانی، گفت: استان‌ها نفرات برتر سه محور؛ "کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره"، "جهادگران تبیین" و "راهیان علم، پیشرفت و فناوری" را بدون تفکیک گروه های علوم انسانی و هنر، علوم فنی و مهندسی و علوم پایه و کشاورزی از هر محور یک نفر و بقیه محورهای جشنواره را به تفکیک هر گروه در هر محور یک نفر به دبیرخانه ملی جشنواره ارسال خواهند کرد.

دکتر آرایی عنوان کرد: در مرحله ملی نیز، هیأت داوران تخصصی هر گروه، آثار علمی نفرات برتر معرفی شده از سوی استان ها را تا ۱۵ دی ماه ارزیابی و در نهایت تعداد ۵۴ برگزیده ملی (نفرات اول، دوم و سوم) در هشت محور جشنواره را معرفی خواهند کرد.

عضو اتاق فکر سیاستگذاری علم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: با پیگیری و مکاتبه صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ان شالله امتیازات تشویقی علمی برای برگزیدگان ملی در نظر گرفته خواهد شد.

دبیر دومین جشنواره علمی شهید چمران در پایان گفت: طبق پیش بینی و برنامه ریزی صورت گرفته، جشنواره در سطح ملی، بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.