برگزاری دومین جشنواره علمی شهید چمران/ مهلت ارسال آثار ۲۰ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، محمدرضا مردانی رئیس دومین جشنواره علمی شهید چمران با اعلام خبر برگزاری این جشنواره در هفته پژوهش، اظهارداشت: ایجاد انگیزه در اساتید و پرورش استعدادهای درخشان، ارتقای شأن و منزلت اجتماعی و علمی بسیج و الگوسازی در بین آحاد جامعه، شناسایی، توسعه و تعالی فرهنگ مطالعه، کاربردی کردن تحقیقات و حمایت از مبتکران و پژوهشگران در راستای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، تقدیر و معرفی اساتید و نخبگان دانشگاهی و نیز کانون‌های بسیج اساتید مبتنی بر مولفه‌های مشخص شده، بخشی از اهداف برگزاری جشنواره شهید چمران خواهد بود.

وی گفت: این جشنواره به منظور گسترش فعالیت‌های علمی اساتید بسیجی، تولید علم نافع و ارج نهادن به اقدامات و فعالیت های برجسته نهضت استادی بسیج و نیز استادان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در زمینه های «علوم انسانی و هنر»، «علوم فنی و مهندسی» و «علوم پایه و کشاورزی» برگزار می شود.

مردانی هدف اصلی دومین جشنواره علمی شهید چمران را ترویج و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی و جهاد علمی در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: شناسایی توانمندی های تخصصی و دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناورانه اساتید انقلابی و دغدغه مند با رویکرد مساله محوری، مشارکت حداکثری اساتید در راستای کمک به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی و سیاستگذاری، کمک به هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی کشور و نیز تولید علوم و فناوری‌های بدیع و نوظهور، مرز شکن و اقتدار آفرین در راستای دستیابی به مرجعیت علمی از اهداف دیگر این جشنواره است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: جشنواره شامل ۸ محور «کتاب»، «مقاله»، «طرح پژوهشی و فناورانه، کسب و کار نوآور و دانش بنیان»، «راهنمایی، مشاوره، نظارت و راهبری»، «بسته سیاستی»، «کرسی نظریه پردازی، مناظره و نقد»، «جهادگران تبیین» و «راهیان علم، فناوری و پیشرفت» است.

رئیس دومین جشنواره علمی شهید چمران تأکید کرد: بازه زمانی آثار علمی مشارکت کنندگان جشنواره در محورهای مذکور صرفاً مربوط به سال ۱۴۰۱ می باشد و اساتید محترم فرصت دارند آثار علمی خود را تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲ در سامانه جشنواره (bajchamran.ir) ارسال نمایند.

مردانی با اشاره به برگزاری جشنواره در دو سطح استانی و ملی گفت: در سطح استانی جشنواره که در آبان‌ماه برگزار می‌شود، نفرات برتر در محورها، جمعاً هر استان ۱۸ نفر را می توانند به دبیرخانه مرکزی جشنواره معرفی نمایند و در سطح ملی که در آذرماه (هفته پژوهش و فناوری) برگزار می شود، پس از ارزیابی کمیته علمی و هیأت های داوری مجرب و متخصص، جمعاً ۵۴ نفر (مقام اول، دوم و سوم) تقدیر خواهند شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تأکید کرد: برای ارزش گذاری کلیه آثار علمی که در راستای منویات امامین انقلاب، اسناد بالادستی و نظام مسایل کشور در سطوح بین المللی، ملی، استانی و شهری (محلی) باشد، تا دو برابر امتیاز به امتیازات هر بخش از سوی هیأت داوران اضافه می شود.

رئیس دومین جشنواره علمی شهید چمران گفت: با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هماهنگی و مذاکراتی در حال انجام است تا به منظور ارج نهادن به دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری اساتید، امتیازات علمی و پایه تشویقی برای برگزیدگان جشنواره از سوی آن وزارتخانه در آیین نامه ارتقا و نیز ترفیع اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شود.