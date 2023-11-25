به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با تساوی صفر بر صفر در نیمه نخست به پایان رسید؛ نیمه دوم این مسابقه از ساعت ۱۸:۴۰ با سوت امیرسامان سلطانی آغاز شد.

ذوب‌آهن بازی را در نیمه دوم بهتر آغاز کرد.

نادر محمدی بازیکن سبزپوشان با پرتاب‌های بلند متعدد دروازه استقلال را تهدید کرد

استقلال یک ذوب‌آهن صفر

در دقیقه ۶۲ بازی روی شوت سرکش آرمین سهرابیان از پشت محوطه جریمه، دروازه پارسا جعفری باز شد و آبی‌پوشان با یک گل جلو افتادند.

در دقیقه ۶۸ بازی، اشتباه پارسا جعفری در خروج از دروازه باعث شد توپ به پای مصلح برخورد کند و این توپ خطرناک از کنار دروازه این تیم بیرون رفت.

در دقیقه ۶۹ ضربه امید حامدی فر در محوطه جریمه ذوب‌آهن به مدافعان سبزپوش برخورد کرد و به کرنر رفت.

در دقیقه ۷۳ شوت فردین یوسفی از بالای دروازه استقلال بیرون رفت.

در دقیقه ۷۴ بازی ربیعی دست به تعویض زد و با خارج کردن مدافعان خود، سعید باقرپسند و کمال کامیابی نیا را به بازی فرستاد.

استقلال یک ذوب‌آهن یک

در دقیقه ۷۶ روی اشتباه خط دفاع استقلال، شوت مجید علیاری وارد دروازه حسینی شد تا همه چیز دوباره برابر شود.

در دقیقه ۸۵ مسابقه، یک ارسال از سمت راست استقلال به روی دروازه با ضربه سر آرمان رمضانی همراه شد که توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۸۷ بازی، شوت سعید باقرپسند از پشت محوطه جریمه با برخورد به یکی از مدافعان استقلال راهی کرنر شد.

در دقیقه ۸۸ بازی، ضربه کرنر ذوب‌آهن روی سر لطیفی فرود آمد که حسینی با واکنش عالی توانست این توپ را مهار کند.

داور مسابقه پنج دقیقه وقت اضافه برای این مسابقه اعلام کرد.

با وجود حملات دو تیم در دقایق پایانی، این مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

با این نتیجه استقلال ۲۳ امتیازی شد و در صدر جدول ماند؛ ذوب‌آهن نیز با ۱۹ امتیاز به رده سوم جدول بازگشت.