به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز شامگاه شنبه در نشست خبری بعد بازی مقابل فولاد خوزستان، در خصوص دلایل عملکرد خوب تراکتور در این دیدار، افزود: تیم خیلی خوب کار کرد و برای همین موفق شدیم.
سرمربی اسپانیایی تراکتور در خصوص آمار مالکیت توپ بالای تراکتور در این بازی، عنوان کرد: اساس بازی ما مالکیت توپ است و در تمام بازیها به دنبال حفظ توپ و گرداندن بازی هستیم. امروز نیز میانه زمین را از فولاد گرفتیم و توانستیم موفق شویم.
خمز در خصوص آمار پایین گلزنی تیم علیرغم ایجاد موقعیتهای متعدد گلزنی، اذعان کرد: الان زمان این نیست که در خصوص جذب بازیکن جدید صحبت کنیم و باید از بازیکنان کنونی حمایت کرده و از نهایت ظرفیت آنان استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازهم ترکیب تیم را برای دیدار بعدی تغییر خواهید داد؟ توضیح داد: من از آن دسته مربیانی نیستم که فقط ۱۱ بازیکن ثابت داشته باشم. گاهاً مجبور هستیم به دلیل وجود بازیکن محروم و مصدوم ترکیب را تغییر دهیم. من دوست دارم بازیکنانم تلاش کنند و بر اساس نیاز تیم از آنان استفاده کنیم. با توجه به بازگشت ریکاردو آلوز به تیم، احتمالاً ترکیب دستخوش تغییراتی خواهد شد.
خمز در رابطه با آمادگی بالای «سید مهدی حسینی»، یادآور شد: اینطور نیست که بازیکن با یک بازی خوب یا بد جایگاهش در ترکیب را از دست بدهد. حسینی در برخی بازیها انتظاراتم را برآورده نکرده بود؛ ولی امروز خودش را ثابت کرد و پاداش بازی خوبش این است که در ترکیب باقی بماند. من معمولاً به عملکرد بازیکنان در طول هفته نگاه کرده و بر اساس آن ترکیب تیم را انتخاب میکنم و صرفاً با یک بازی خوب و یا بد تصمیم نمیگیرم.
خمر در پایان سخنانش، بیان کرد: ما همیشه به نظرات هواداران احترام میگذاریم. نیاز داریم از تمامی بازیکنان حمایت شود و هواداران همهی بازیکنان را دوست داشته باشند. نیاز داریم حضور هواداران در شرایط سخت را احساس کنیم. از آنان میخواهم بار دیگر ثابت کنند که با هواداران سایر تیمها متفاوت هستند. ناراحت هستم و امروز جوّ استادیوم را دوست نداشتم. فکر میکنم بازیکنانم لایق تمامی محبتهای دنیا هستند و با تمام وجود بازی کردند و باید به آنان احترام گذاشته شود. من به آنان افتخار میکنم.
تراکتور با برد ۲ بر صفر مقابل فولاد خوزستان به رده چهارم جدول لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور صعود کرد.
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