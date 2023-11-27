پرسپولیس دنبال راه نجات از میان ستاره های النصر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر عربستان ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه مرسول پارک ریاض برگزار می‌شود.

دو تیم در حالی به مصاف همدیگر می‌روند که دیدار رفت دو تیم با حاشیه‌هایی که به دلیل حضور کریستیانو رونالدو و ستاره‌های دیگر النصر در تهران به وجود آمد با پیروزی دو بر صفر نماینده عربستان به پایان رسید.

سرخپوشان پایتخت پس از این شکست دو دیدار بعدی خود مقابل الدحیل قطر و استقلال تاجیکستان را با پیروزی پشت سر گذاشتند اما تساوی در بازی برگشت این تیم مقابل استقلال تاجیکستان آغازی بر حاشیه‌های داخلی این تیم بود.

پرسپولیس که پس از بردن استقلال تاجیکستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در بازی‌های خانگی نیز رنگ برد ندید با نخستین شکست خود در رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشور با جریمه ۱۰ درصدی از سوی مدیریت روبرو شد تا تنش بین درویش و گل محمدی به اوج خود برسد.

مدیرعامل پرسپولیس حاضر نشد از مواضع خود کوتاه بیاید تا حالا در کاروان سرخ‌ها نیز جایی نداشته باشد و تبدیل به چهره‌ای باشد که رختکن همچنان همراهش نیست. پرسپولیس که قبل از بازی امروز با کسب ۷ امتیاز رتبه دوم گروه E را در اختیار دارد به دلیل تغییر قوانین مسابقات لیگ قهرمانان آسیا چاره‌ای جز بردن النصر عربستان با تمام ستاره‌هایش ندارد.

طبق قوانین ACL2023 که با حضور ۴۰ تیم در ۱۰ گروه برگزار می‌شود تیم‌های نخست به همراه ۶ تیم برتر رتبه دوم می‌توانند به مرحله یک هشتم صعود کنند. از این رو سرخپوشان چاره‌ای جز کسب امتیاز مقابل ستاره‌هایی نظیر کریستیانو رونالدو، آیمریک لاپورت، سادیو مانه و بروزوویچ و… ندارد.

پرسپولیس که تا کنون چهار بار به مصاف النصر رفته‌اند دو بار متحمل شکست شده و یک بار به پیروزی رسیده‌اند که حالا امیدوار به جبران شکست بازی رفت هستند.

سرخ‌ها برای این بازی وحید امیری، یاسین سلمانی و مرتضی پورعلی گنجی را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار ندارند اما مهدی ترابی و میلاد سرلک به آمادگی کامل رسیده‌اند تا از ابتدا در ترکیب تیم قرار بگیرند.