سقف عمارت تاریخی باغ زرشک اصفهان فروریخت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سازمان نوسازی شهرداری اصفهان در روزهای اخیر در حال مرمت بنای تاریخی عمارت باغ زرشک بوده است، بخشی از سقف این بنا فرو ریخته است.

شهرداری اصفهان مهر ماه امسال خبر از تبدیل این عمارت تاریخی به موزه شهرداری داده بود و طی سال‌های اخیر در این عمارت میزبان بسیاری از نشست‌ها و جلسات رسمی بود.

آقای قدرتی مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی شهرداری اصفهان ضمن تأیید این خبر که بخشی از سقف عمارت در سمت راه پله‌ها فروریخته است، به خبرنگار مهر گفت که این اتفاق حین مرمت نبوده اما همکاران ما در حال مرمت سقف این عمارت بودند و قسمتی که فروریخته بخشی است که مشکلاتی در مرمت دارد.

به گفته برخی منابع این‌اتفاق روز یکشنبه افتاده است و از آن روز تاکنون مدیران شهرداری اصفهان ورود به این مجموعه را ممنوع کرده‌اند.

عمارت باغ زرشک در خیابان چهارباغ بالای شهر اصفهان از باغ‌های شاه عباس صفوی است که امروزه از آن باغ‌ها فقط نامش مانده است.

عمارت موجود در آن نیز عمارتی متعلق به دوره‌ی پهلوی است که از آثار معماری با ارزش شهر اصفهان است.

مساحت این باغ حدود هشتاد هزار متر مربع است.

باغ زرشک باغی بسیار بزرگ در دوره‌ی صفویه بود که سردر آن از سی و سه پل به سمت چهار باغ بالا ادامه داشت و در واقع ایده تأسیس و طرح چهارباغ توسط شاه عباس صفوی در سال ۱۰۱۶ هجری قمری مطرح شده است. باغ زرشک نیز یکی از چهار باغ‌های صفوی است.