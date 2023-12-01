دغدغه مردمی بودن حراست از آثار فرهنگی باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی چندرسانهای میراث فرهنگی که عصر جمعه در سالن اجتماعات دانشگاه بینالمللی امام خمینی ره قزوین برگزار شد اظهار کرد: بیش از ۲۰۰۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره توسط ۵٠ داور مورد کارشناسی قرار گرفت.
معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: هدف گذاری مسئولان به صورت ویژه این بوده که جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی به صورت مردمی برگزار شود، به همین منظور اجرای ۲۰ اثر نمایشی میراثی در مکانهای تاریخی قزوین در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۳۰۰۰ نفر در کاروانسرای سعدالسلطنه به تماشای این نمایشها نشستند.
قائم مقام زیر میراث فرهنگی عنوان کرد: در ایام برگزاری جشنواره ۱۴ کارگاه آموزشی برای علاقهمندان برگزار شده که از این تعداد ۱۰ کارگاه در قزوین و چهار کارگاه در تهران با حضور اساتید برجسته فعالیت کردهاند و این کارگاهها در فضای کارگاهی و فضای مجازی با استقبال گسترده همراه بود.
وی توضیح داد: جشنواره ملی چندرسانهای میراثفرهنگی در هشت بخش برگزار شد ۱۴۰ اثر سینمایی در سینماها و پلتفرمهای مختلف در این جشنواره به نمایش درآمد.
دارابی اضافه کرد: پیشرویدادهای این جشنواره از چند ماه قبل در تهران و قزوین با همکاری هنرمندان و دغدغه مندان آثار تاریخی به منظور آشنایی بیشتر افکار عمومی با این جشنواره برگزار گردید و امروز مفتخریم که جشنواره دوم به بهترین شکل ممکن رقم خورد.
وی گفت: سه برنامه ویژه در معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه و دولت سیزدهم مد نظر است و نخستین دوره رویداد تجلیل و تقدیر از رسانههای برتر در حوزه میراث فرهنگی که در زمستان سال جاری برگزار میشود تا بتوانیم سهم بزرگی که رسانه در پرسشگری و شفافسازی دارد ارج بگذاربم، دومین برنامه این است که تلاش کنیم سفیران میراث فرهنگی فعالیت خود را آغاز کنند تا بتوانیم از ظرفیت نخبگان استفاده کنیم و آنها در معرفی و آموزش در حوزه میراث فرهنگی به ما کمک کنند و در نهایت هجدهمین نشست کمیته میراث ناملموس که ایران در آن سه پرونده دارد، در کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا برگزار خواهد شد، یکی از پروندهها افطاری و سنتهای اجتماعی و فرهنگی وابسته آن است که به عنوان پرونده ملی مطرح خواهد شد و پرونده هنر تذهیب و جشن سده که با عنوان پروندههای چند ملیتی در این رویداد شرکت داده میشوند.
معاون وزیر میراث فرهنگی تبیین مزد: با ثبت این سه پرونده امیدواریم بتوانیم برای معرفی میراث فرهنگی ملموس، ناملموس و طبیعی ایران گامهای بزرگ برداریم.
دارابی یادآور شد: معاونت میراث برای مردمی کردن میراث فرهنگی در راستای حفاظت و صیانت از آن برنامههای متعددی دارد و در این راستا جلسه انجمن خیران میراث فرهنگی در تهران با حضور ۵۰۰ نفر از خیران برگزار شده و به نظر میرسد راه مهمی برای تحقق این مسئله است.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: دفاع از حقوق عامه، تلاش برای افزایش سواد میراثی جامعه، سرمایهگذاری در امر آموزش و تربیت نیرو، توسعه همکاریهای بینالمللی، مقاومسازی بناهای تاریخی در برابر حوادث و توسعه و ساماندهی محوطههای تاریخی میراث فرهنگی در دستور کار این معاونت قرار دارد.
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