به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر امروز یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه خوزستان به ویژگی‌های چهارمین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی که به میزبانی اهواز برگزار خواهد شد اشاره کرد و گفت: بخش‌های دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه و بخش رسانه‌های برتر در حوزه میراث فرهنگی سال‌های گذشته نبوده که در این دوره اضافه شده است. همچنین بخش بین‌الملل از سال گذشته کلید زده شد اما امسال ارزیابی تولیدات انجام می‌شود.

معاون میراث فرهنگی ادامه داد: جلب توجه هنرمندان به موضوع مد نظر، ایجاد رقابت سازنده و استاندارد سازی در حوزه تولیدات مربوط به میراث از جمله علل برگزاری جشنواره است که جذب و جلب ظرفیت‌ها و منابع را به سمت هدف جشنواره سوق می‌دهد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش رو بیان کرد: از حیث میراث ملموس و طبیعی با ۲۹ پرونده در ۱۱۴ سایت جهانی، جز ۱۰ کشور نخست هستیم و در حوزه میراث ناملموس با ۲۶ پرونده در چهار سال اخیر از رتبه هفتم به چهار دنیا صعود کرده ایم اما همچنان میراث فرهنگی مهجور است لذا باید تلاش کنیم به فرهنگ عمومی تبدیل شود که یکی از این کارها برگزاری جشنواره است.

شب‌های میراث فرهنگی در ۱۰ شهر خوزستان

معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه توسط اداره کل شب‌های میراث فرهنگی برای ۱۰ شهر خوزستان برنامه‌ریزی شده است اظهار کرد: در این شب‌ها هنرمندان به اجرا می‌پردازند و ارتباطی با جوان‌ها برقرار می‌شود. همچنین برای هنرمندان بازدید از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری خوزستان تدارک دیده که سفیران و مُبلغان این استان برای جامعه می‌شوند.

به گفته دارابی، خوزستان به مدت دو هفته مورد توجه ویژه رسانه ملی، فضای مجازی و دیگر رسانه هاب مکتوب و برخط می‌شود.

وی بیان کرد: مقامات ارشد کشوری به واسطه این جشنواره به خوزستان سفر خواهند داشت.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه دکتر عزت الله نگهبان یکی از باستان شناسان ایران هستند اما سرمایه‌های بزرگی در خوزستان وجود دارد، گفت: تجلیل از اواخر و مشاهیر استان در این جشنواره مد نظر قرار داده شده است.

۱۱۲۸ اثر ثبت ملی در خوزستان

دارابی با بیان اینکه یک هزار و ۱۲۸ اثر ثبت ملی در خوزستان وجود دارد تصریح کرد: در برنامه هفتم باید ۱۵۰ رویداد را ثبت ملی می‌کردیم که ۵۶ مکان برابر با یک سوم سهمیه در خوزستان ثبت شده که می‌توان گفت در این مسیر پیشگام بوده است.

وی تاکید کرد: در خوزستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری وجود دارد لذا باید همایشی در این راستا برگزار شود که اداره کل استان با همکاری بخش سرمایه‌گذاری وزارتخانه این مسئله را در دستور کار قرار دادند تا توجه سرمایه‌گذاران کشور را به خوزستان معطوف کنند.

معاون میراث فرهنگی کشور ادامه داد: هفته آینده جلسه‌ای در تهران با حضور مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی خوزستان خواهیم داشت زیرا درخواست‌هایشان احصا شده و وزارتخانه به بهانه برگزاری جشنواره بودجه و اعتبار ویژه ای جهت مرمت، صنایع دستی و گردشگری و پروژه‌های نیمه تمام به استان اختصاص خواهد داد.

دارابی بیان کرد: همچنین به مناسبت برگزاری جشنواره، همه بناهای تاریخی خوزستان به مدت یک هفته به صورت رایگان مورد بازدید قرار خواهند گرفت که در این خصوص با دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش رایزنی شده است.

وی افزود: پروژه‌ها و ابرپروژه های نیمه کاره در خوزستان وجود دارد که به مناسبت جشنواره تیم‌های وزارتخانه بسیج خواهند شد و صاحب نظران و کارشناسان کارهای مربوط به پروژه‌ها را در بازه زمانی کوتاه انجام می‌دهند.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی با اشاره به امضای تفاهمنامه گردشگری سلامت با وزارت بهداشت گفت: خوزستان ظرفیت بزرگی برای گردشگری و توریسم زیارت و سلامت دارد که می‌تواند اشتغال زایی قابل توجهی داشته باشد.

۵۸ پرونده رزرو ثبت جهانی

دارابی با اعلام تبدیل شدن ثبت جهانی به مطالبه عمومی در سطح کشور ابراز خرسندی کرد و افزود: ۲۱ سال هیچ پرونده‌ای برای یونسکو نرفته که در این مدت فرصت طلایی را از دست دادیم در حالی که می‌توانستیم در صدر کشورهای دنیا قرار گیریم. در حال حاضر هر کشور یک سهمیه دارد و ما در ایران ۵۸ پرونده رزرو برای ثبت جهانی داریم.

وی ادامه داد: یکی از مطالبات نمایندگان مجلس با ما ثبت جهانی است؛ سه سال از پرونده ماسوله دفاع کردیم اما یونسکو سوالاتی مطرح کرده که پاسخ آنها تهیه شده تا سال آینده ثبت شود که نشان می‌دهد مقوله ثبت جهانی زمان بر است.

معاون میراث فرهنگی اعلام کرد: خوزستان ۳۴ ثبت جهانی دارد که اگر همت بلندی باشد ثبت پرونده‌های خوزستان مجال را به استان‌های دیگر در این بخش نمی‌دهد.

دارابی اظهار کرد: در حال حاضر از وضعیت هتلینگ خوزستان بی‌اطلاع هستم اما تیم‌های ارزیابی در حال بررسی کار هستند. البته لازم است چند هتل در این استان ساخته شود که باید این را محقق کنیم.