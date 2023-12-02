خراسان جنوبی رتبه برتر جشنواره شهید رجایی وزارت اقتصاد را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۲ (مربوط به ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱) وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد و معرفی برگزیدگان برگزار شد.
وی بیان اکرد: در این جشنواره که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی به عنوان اداره کل استانی برتر تقدیر شد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همنین برای دومین سال پیاپی رتبه برتر عملکرد در جشنواره شهید رجایی استانی را کسب کرده است، افزود: جشنواره شهید رجایی هر ساله به منظور ارزیابی، تکریم و تقدیر از دستگاههای برتر در عرصه خدمتگزاری مطلوب به جامعه هدف و نهادینهسازی فرهنگ ارتقا و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی، برگزار میشود.
ذاکریان بیان داشت: اقدامات مؤثر و مطلوب همکاران اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان منجر به کسب رتبه برتر در بین دستگاههای اقتصادی و مالی استان خراسان جنوبی در ارزیابی شاخص های سال ۱۴۰۱ در جشنواره شهید رجایی شد.
وی بیان داشت: با بررسی نقاط قوت، ضعف و قابل بهبود باید به دنبال ارتقا سطح کیفی فعالیتها و برنامهها باشیم که بی شک تحقق این مهم، منجر به بهره وری دستگاه خواهد شد.
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