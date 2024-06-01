به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس) ، «فیصل بن فرحان» وزیرخارجه عربستان سعودی در تماس تلفنی که از سوی «آنتونی بلینکن» وزیرخارجه آمریکا برقرار شده بود، با وی در ارتباط با موضوع طرح جدید آتش بس در نوار غزه رایزنی کرد.

در این گفت و گوی تلفنی دو طرف درباره آخرین وضعیت نوار غزه و همچنین توافق تبادل اسرا و مراحل زمانی اجرای توافق آتش بس بحث و تبادل نظر کردند.

بن فرحان در این مکالمه تاکید کرد که عربستان سعودی از همه تلاش ها در زمینه برقراری آتش بس در غزه، عقب نشینی کامل نظامیان صهیونیست، بازگشت امن آوارگان فلسطینی و همچنین ارائه کمک های بشردوستانه به ساکنان این باریکه، حمایت و پشتیبانی می‌کند.

وزیرخارجه عربستان بر لزوم تعامل جدی با طرح جدید آتش بس در غزه با هدف توقف جنگ و پایان درد رنج ملت فلسطین تاکید کرد.