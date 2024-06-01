کمبود ۲ هزار مسجد در تهران/ مساجد کنونی پاسخگوی نیاز مومنین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیرنژاد رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران در نشست خبری اظهار داشت: مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران در ساماندهی مجوزهای مساجد، تعمیر و تجهیز مساجد به دبیری شهردار فعالیت می‌کند.

وی افزود: حدود ۲۰۱۸ مسجد در تهران داریم که ۲ هزار مسجد با توجه به جمعیت تهران کمبود است و این تعداد مسجد کنونی پاسخگوی توسعه شهری و نیاز مؤمنین نیست و شورای توسعه مساجد با همکاری خیرین سالانه جهت ساخت و نوسازی ۱۰۰ مسجد اقدام می‌کند.

وی افزود: قرارگاه تعلیم و تربیت به نام آرمان علی وردی برای بخش نرم افزاری مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران راه‌اندازی شده است.

شیرنژاد همچنین از آغاز برنامه‌های تابستانی طرح آرمان مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران با عنوان «آرمانی‌شو» خبر داد.