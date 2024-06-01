  1. جامعه
  2. شهری
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۰۲

شیرنژاد اعلام کرد؛

کمبود ۲ هزار مسجد در تهران/ مساجد کنونی پاسخگوی نیاز مومنین نیست

کمبود ۲ هزار مسجد در تهران/ مساجد کنونی پاسخگوی نیاز مومنین نیست

رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران گفت: حدود ۲۰۱۸ مسجد در تهران داریم که ۲ هزار مسجد با توجه به جمعیت تهران کمبود است و این تعداد مسجد کنونی پاسخگوی توسعه شهری و نیاز مؤمنین نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیرنژاد رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران در نشست خبری اظهار داشت: مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران در ساماندهی مجوزهای مساجد، تعمیر و تجهیز مساجد به دبیری شهردار فعالیت می‌کند.

وی افزود: حدود ۲۰۱۸ مسجد در تهران داریم که ۲ هزار مسجد با توجه به جمعیت تهران کمبود است و این تعداد مسجد کنونی پاسخگوی توسعه شهری و نیاز مؤمنین نیست و شورای توسعه مساجد با همکاری خیرین سالانه جهت ساخت و نوسازی ۱۰۰ مسجد اقدام می‌کند.

وی افزود: قرارگاه تعلیم و تربیت به نام آرمان علی وردی برای بخش نرم افزاری مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران راه‌اندازی شده است.

شیرنژاد همچنین از آغاز برنامه‌های تابستانی طرح آرمان مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران با عنوان «آرمانی‌شو» خبر داد.

کد مطلب 6124843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجید ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      9 0
      پاسخ
      ما سالهاست که دیگه نمازمون رو تو خونه میخونیم و اکثر مساجد تقریبا خلوت هستن، باید کارشناسی واقع بینانه بشه که دلیلش چیه، در کل فکر نمیکنم ما کمبود مسجد داشته باشیم، ولی قطعا کمبود فضاهای ورزشی و تفریحی و پارک و بوستان و پمپ بنزین و خدمات آموزشی و پرورشی و تالار و سینما و ... فراوان فراوان داریم
    • ناشناس ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      8 1
      پاسخ
      همین مسجدها رو شما پر کنید بقیش پیشکش
    • ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      10 0
      پاسخ
      خداوند_ به ابراهیم‌ خطاب کرد !!! ای ابراهیم برای من خانه بساز ابراهیم‌ نیز خانه ساخت..سپس مدام‌ به ابراهیم وحی میشد ای ابراهیم برای من خانه بساز _ ابراهیم گفت خدایا من دارم برایت خانه میسازم ( خداوند فرمود * ای ابراهیم برای من در دل بندگانم خانه بساز ( آیا گرسنه ای را سیر کردی _ آیا عریانی را پوشان
    • داریوش ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      7 1
      پاسخ
      درود....مکان آموزشی کامل هست...مکان درمانی کم نداریم....فقط مسجد کم داریم......وقتی کرونا آمد زنگ خطر بیماریهای عفونی و اپیدمی نبود....فقط تهران کمبود مسجد دارد............
    • ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      10 0
      پاسخ
      مسجدی نداریم مسجد داریم پول ساخت مسجد را خرج نیازمندان کنید مسجدی می‌شوند
    • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      9 0
      پاسخ
      کدام مسجد اندازه ده درصدش استفاده میشه که میگید مسجد کم داریم،مسجدی و نمازخون نداریم، مسجد زیاد هم هست،اگر آماری بخواهید حساب کنید ۵ ملیون کلاس درس کم داریم که اهمیتش بیش از مسجد هست ،برید کلاس درس بسازید،نماز توی پیاده رو هم میشه خوند
    • تف به کمونیست IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      6 1
      پاسخ
      با این تیتر خبر دنبال چی هستید؟
    • بهار ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      7 0
      پاسخ
      کتابخانه ها جوابگوی نیاز مؤمنین هست؟بیمارستان و درمانگاه و ورزشگاه ها و فضای سبز و اتوبوس و ..... جوابگوی نیاز مؤمنین هست ؟
    • ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      9 0
      پاسخ
      تا آنجا که من خواندم و شنیدم حضرت محمد نوح ابراهیم موسی مسیح در کوه و بیابان و صحرا عبادت میکردند وهر وای که امکان جمع شدن مردم وقومشون بود چون اینطوری مردمان رهگذر هم عبادات آن جمع را ویکدلی وهماهنکی دوستی آن جماعت را می‌دیدند ولی مساجد همیشه یک عده افراد خاص هستند و اضافه نمی‌شوند مگر سینه زنی
    • سکولار IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      4 0
      پاسخ
      شیرنژاد تهران به مسجد نیاز نداره تهران به هوای مناسب نیاز داره دینداری مردم رو بسپارید به خودشون
    • ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 0
      پاسخ
      با عرض سلام و ادب نمیخوام کاسه چه کنم دستم بگیم، داستان میلیونها رو براتون مینویسم: سرپرست خانوار هستم ۵۵ ساله دارای فرزند مستاءجر هستیم مهاجرت اجباری از تهران به حومه بشتر از نصف حقوق صرف کرایه خونه و تاکسی و وسایل نقلیه عمومی میشه تغذیه، سلامت،امنیت روان، در حد،،،، (شما بگین) # مسجد کم داریم!
    • عوام IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 0
      پاسخ
      یک بار شد بگید کشور یا فلان شهر نیاز به 20 مدرسه دارد و عمل کنید ؟ فلان شهر نیاز به آب شرب دارد فلان شهر نیاز به بیمارستان دارد فلان شهر نیاز به سالن ورزشی دارد

    پربازدیدترین ها