به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مراکش که از ۲۴ نوامبر تا ۲ دسامبر (۳ تا ۱۱ آذر) برگزار می‌شود، از مدس میکلسن بازیگر و فوزی بن‌سعیدی بازیگر و کارگردان مراکشی با اهدای جوایز دستاوردهای حرفه‌ای تجلیل می‌شود.

این جشنواره که با وجود درگیری اسراییل و حماس که باعث لغو چندین جشنواره دیگر در منطقه شده و همچنین زلزله‌ای که ماه سپتامبر این کشور را لرزاند، قرار است برگزار شود،‌ جمع قابل توجهی از چهره‌های بین‌المللی را برای برگزاری گفت‌وگوهای روی صحنه گرد آورده که تیلدا سوینتون، ویگو مورتنسن و ویلم دافو از جمله آنها هستند.

میکلسن که در کنار کار در هالیوود به تازگی برای ساختن فیلم در کشور زادگاهش دانمارک هم کار می‌کند و «یک دور دیگر» ساخته توماس وینتربرگ و «سرزمین موعود» نیکولای آرسل نماینده دانمارک در اسکار از جمله آنهاست، در بیانیه‌ای گفت: مفتخر و بسیار خوش شانس هستم که هرچند مدتی کوتاه، اما با دوستان و همکاران و برخی از قهرمانان همیشگی خود در مراکش زیبا ملاقات خواهم کرد.

بن‌سعیدی هم یکی از تحسین‌شده‌ترین کارگردان‌های مراکش و از علاقه‌مندان به جشنواره مراکش است. آخرین فیلم او «بیابان‌ها» برداشتی از ژانر وسترن که اولین بار در جشنواره کن امسال دیده شد، در جشنواره نمایش داده می‌شود.

این جشنواره که امسال از حضور چهره‌های جهانی در فهرست گفت‌وگوهایش بهره می‌گیرد در این بخش میزبان سیمون بیکر بازیگر و کارگردان استرالیایی سازنده «لیمبو»، کارگردان فرانسوی برتراند بونلو سازنده «هیولا»، آنوراگ کاشیاپ فیلمساز، بازیگر و تهیه کننده هندی سازنده «سیگار کشیدن ممنوع»، کارگردان مولف ژاپنی نائومی کاواسه خالق «درخشندگی» و کارگردان روسی نامزد اسکار آندری زویاگینتسف سازنده «لویاتان» خواهد بود.

«هیت‌من» کمدی اکشن ساخته ریچارد لینکلیتر به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره ۲۰۲۳ مراکش انتخاب شده است. انتظار می‌رود متئو گارونه کارگردان ایتالیایی برای نمایش درام خود «من کاپیتان» درباره مهاجرت و برنده جایزه ونیز هم در جشنواره حضور داشته باشد. میشل فرانکو برای ارایه یکی دیگر از برنده‌های جایزه ونیز یعنی فیلم «خاطره» با بازی جسیکا چستین که ریاست بخش اصلی جشنواره امسال را بر عهده دارد، نیز به جشنواره می‌آید.

جشنواره مراکش که یک رویداد فرهنگی مهم در مراکش است، یکی از معدود جشنواره‌های بین‌المللی در این مقیاس است که نمایش‌ها و مسترکلاس‌هایش رایگان و برای عموم آزاد است.

از مهمانان ویژه‌ای که پیشتر حضورشان قطعی شده بود، مارتین اسکورسیزی است که به عنوان حامی رسمی کارگاه‌های اطلس، ابتکار صنعتی جشنواره با هدف پرورش و حمایت از ظهور نسل جدید فیلمسازان مراکشی، عرب و آفریقایی، در این دوره هم حضور خواهد داشت.