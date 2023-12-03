به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، سرانجام پس از ۲ سال فیلم سینمایی «ضد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، محصول سازمان سینمایی سوره که برای اولین بار در چهلمین جشنواره فیلم فجر اکران شد، از چهارشنبه ۱۵ آذر به سرگروهی پردیس سینمایی ملت روی پرده سینماها می‌رود.

با نزدیک شدن به اکران این اثر که برنده ۲ سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد و بهترین طراحی صحنه و نامزد ۷ سیمرغ بلورین در جشنواره فجر ۴۰ است، پوستر رسمی آن بر اساس طرحی از محمد شکیبا منتشر شد.

«ضد» به نویسندگی حسین تراب‌نژاد، روایتی از خلوص عشق تا جنون سیاست در دل یک واقعه تاریخی است و در خلاصه داستان این تریلر سیاسی آمده است: «هر کسی می‌تواند «ضدِّ» باشد. این «ضدِّ» می‌تواند حذف یک نفر یا یک ملت باشد ….»

مهدی نصرتی، لیلا زارع، لیندا کیانی، نادر سلیمانی، مجید پتکی، روزبه رئوفی، عماد درویشی، مهشید جوادی، شیرین آقاکاشی و امین خانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «ضد» دومین اثر امیرعباس ربیعی است که پس از ۲ سال روی پرده می‌رود. اولین ساخته این فیلمساز جوان با نام «لباس شخصی» هنوز اکران نشده است.

سایر عوامل این پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، تدوین: مهدی سعدی، مدیر صدابرداری: علی عدالت‌دوست، صداگذار: امین شریفی، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، طراح گریم: مرتضی کُهزادی، مدیر تولید: علی شیرمحمدی، طراح جلوه‌های ویژه بصری: محمد لطفعلی، مدیر برنامه‌ریزی: حسین دیردار، دستیار کارگردان: بهمن حسینی، منشی صحنه: آرزو قربانی، عکاس: کورش جوان، روابط عمومی: سپیده شریعت رضوی، مجری طرح: مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا و محصول سازمان سینمایی سوره.