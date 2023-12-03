لزوم گفتمان سازی هویت زن تراز انقلاب اسلامی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدم ظهر یکشنبه در نشست آموزشی مدیران کانون‌های تخصصی خواهران استان گیلان با بیان اینکه کار مسجدی کار دلی و بدون منت است، اظهار کرد: فعالیت فرهنگی مسجدی با تفکر ادای دین و جبران عقب ماندگی بدون هیچ منتنی، صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر با تفکر اینکه کار در مسجد کار برای خود است، فعالیت کنیم از امکانات کم نهایت بهره‌برداری را خواهیم برد.

مقدم با بیان اینکه تفکر مسجدی موجب شد تا شیعه از اقلیت مطلق به اینجا رسیده که نظام فکری آن در جهان اسلام حاکم شده است افزود: مسجد پایگاه اصلی نهضت عظیم اسلامی در صدر اسلام و پایگاه انقلاب اسلامی است.

مقدم با اشاره به اینکه در موضوع زن دچار یک غفلت تاریخی شده‌ایم اذعان کرد: باید نگاه خود را به مساله، تعریف، هویت، جایگاه و نقش زن تغییر دهیم و ارزش‌ها را نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه کار کردن برای مرد ارزش و فرزندآوری و مادر بودن برای زن یک ارزش است تصریح کرد: ما باید به جایگاه و نقش زن تعریف و ارزش دهیم زیرا ارزش‌گذاری عاملی مهم است که منجر به اهمیت و توجه جامعه بدان می‌شود.

مقدم با بیان اینکه هویت و جایگاه زن هنوز در جامعه نهادینه نشده است، ادامه داد: امروز شاهد اختلافات بسیاری در مباحث مربوط به زنان هستیم زیرا تعریف دقیقی از جایگاه زن ارائه ندادیم. تا وقتی مرد شدن زن یک ارزش باشد دچار مشکلات هستیم در حالی که زن متفاوت از مرد است.

وی با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) به زنان که فرمودند اگر زنان نبودند انقلاب به ثمر نمی‌نشست گفت: هیچ حرکتی بدون حضور نقش آفرینانه زنان شکل نگرفته است.

معاون فرهنگی هنری ستاد کانون‌های مساجد گیلان با بیان اینکه زن می‌تواند نقش‌های متفاوتی از سخت‌ترین حوزه‌ها تا نرم‌ترین حوزه‌ها را عهده دار شود تصریح کرد: بدون پیشتازی و نقش آفرینی زنان در جنگ نرم پیروز نخواهیم بود.

وی هدف از تأسیس کانون تخصصی خواهران را گفتمان سازی تعریف جدید از زن و ترویج آن در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: هویت زن تراز انقلاب اسلامی را بشناسید و به دنیا بشناسانید تا همه مشکلات جامعه از حجاب تا افزایش جمعیت حل شود.