به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی شامگاه امروز یکشنبه در اختتامیه دومین سوگواره «پایتخت موکب‌ها» که در اهواز برگزار شد، بیان کرد: افتخار می‌کنیم که استان خوزستان در محورهای مختلف فکری، فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی سرآمد است.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: افتخار می‌کنیم که عمل جمعی و روح جمعی مردم خوزستان باعث شده بدون نامگذاری خاصی توسط ارگان‌های حکومتی و شعارهای بالادستی عنوان «پایتخت موکب‌ها» به شکل حقیقی و واقعی لایق این استان سرافراز شده باشد.

وی با یادآوری اینکه برای دومین سال متولی شاهد رویداد دقیق و عمیق «سوگواره پایتخت موکب ها» هستیم، تاکید کرد: این رویداد روز به روز نمو یافته و تثبیت می‌یابد.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی توضیح داد: همه سیاست‌گذاران، طراحان و الگوسازان در حوزه فرهنگی تلاش می‌کنند تا الگوهایی را برای فرهنگ عمومی وارد ادبیات گفتمان یک ملت بکنند اما الگوی موکب‌داری که برخواسته از حقیقت اربعین حسینی و زیارت سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام است، به یک پدیده تاریخی و تمدنی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام حریزاوی با تاکید بر اینکه الگوی موکب‌داری یک فرهنگ تمدن ساز است که توسط مردم خوزستان و عراق خلق شد، گفت: این پیوند تمدنی خوزستانی‌ها و عراقی‌ها و الگوی موکب‌داری در حال توسعه است؛ این الگو برخواسته از اعتقادهای عمیق و باورهای ماندگار مردم است که الگوهای جدید جهانی را درهم می شکند.

وی افزود: پدیده «موکب‌داری» یک الگو و مدل تعالی یافته از توجه به سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام و یک الگوی جامع و فرهنگ ماندگار است که اصرار بر آن می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی و همچنین بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را برطرف می‌کند.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: از همه از اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌ها، جامعه فرهنگی، نظریه‌پردازان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها درخواست می‌کنم که پیام‌ها و رسالت‌های موکب‌داری در تمدن نوین اسلامی را تشریح و تبیین کنند.

حجت‌الاسلام حریزاوی با اشاره نشست خود با دانشجویان عراقی در تهران گفت: الگوی موکب‌داری در عراق رقم خورده و توسعه یافته و این الگو باعث شده تا ذات معنوی و ولایی مردم با این پدیده ارتباط برقرار می‌کند و این آغاز یک راه است.

قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در الگوی موکب‌داری به مدت ۳۰ - ۴۵ روز خدمات رفاهی، غذایی، امنیتی و… به زوار اربعین حسینی به طور رایگان ارائه می‌شود که این الگو نیازمند طراحی پیشرفته و توسعه همه جانبه است.