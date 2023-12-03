فرسایش خاک امنیت غذایی استان مرکزی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری عصر یکشنبه در گردهمایی استانی روز جهانی خاک اظهار کرد: دهه‌های اخیر فرسایش خاک در استان مرکزی و دیگر استان‌های چندین برابر افزایش یافته و حاصلخیزی خاک در حال کاهش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بستر تولید را منابع آبی و خاک عنوان کرد و افزود: اقدامات پیشگیرانه در راستای حفاظت از این دو عنصر حیات بخش باید مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد چرا که با تهدید مواجه هستند.



صفری هدف از برگزاری این گردهمایی را آگاهی بخشی به کشاورزان از اهمیت خاک دانست و افزود: در راستای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی اقداماتی انجام شده اما باید راهکارهایی برای جلوگیری از فرسایش خاک ارائه کرد چرا که این امر تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می‌شود.