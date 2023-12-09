به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران امروز در هفته دوازدهم لیگ برتر مقابل فولاد خوزستان در اهواز قرار گرفت و با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.

در جریان این دیدار ایمان سلیمی مدافع تیم فوتبال استقلال در دقیقه ۴۱ دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد تا کوین یامگا به جای او وارد زمین شود.

پس از این دیدار تصویری از ایمان سلیمی منتشر شد که نشان می‌دهد مدافع آبی‌ها دچار مصدومیت شدیدی از ناحیه چشم شده اما هنوز میزان مصدومیت او مشخص نشده و اما با توجه به وضعیت چشم او شاید یکی از غایبان دربی صد و دوم باشد.

پیش از این محمد حسین مرادمند مدافع اصلی استقلال در دیدار با تراکتور دچار مصدومیت شدید شده بود و دیدارهای پیش روی استقلال را از دست داد.

هنوز کادر پزشکی تیم فوتبال استقلال در مورد وضعیت مصدومیت سلیمی اظهار نظر نکرده اما پس از بررسی های پزشکی لازم تکلیف او برای حضور در دیدار روز پنجشنبه استقلال برابر پرسپولیس مشخص خواهد شد.