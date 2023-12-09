رژیم صهیونیستی در جنگ غزه دچار شکست تاکتیکی و راهبری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت طلبه بسیجی مدافع امنیت شهید حسن مختارزاده که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، نظام سلطه و دنیای استکبار به مخالفت با نظام اسلامی برخواستند.

جانشین فرمانده سپاه گفت: از آنجا که انقلاب اسلامی با رهبری یکی از بهترین اولیا الهی به پیروزی رسید و از سویی وعده الهی که پیروزی جبهه حق علیه باطل را نوید می‌دهد بر همین اساس، نقشه‌های دشمنان علیه ملت ایران راه به جایی نبرد.

سردار فدوی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ۴۵ سال از عمر خود را با عظمت و شکوه پشت سر گذاشته است افزود: در این سال‌ها دشمنان با همه امکانات خود به خصوص در فضای مجازی به میدان آوردند، اما نتوانستند به پیروزی دست یابند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: باید همواره مراقب بود که در حزب خدا باشیم و اگر در این جبهه و حزب بمانیم، در این صورت به تکلیف خود ادا کردیم و ایمان به وعده‌های الهی سبب پیروزی ما خواهد شد.

سردار فدوی با اشاره به حوادث سال گذشته در کشورمان گفت: دشمنان جنگ تمام عیاری را علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند و تصور می‌کردند با امکاناتی که در اختیار دارند می‌توانند به اهداف خود دست یابند، اما به یاری خداوند این بار هم شکست خوردند و بار دیگر اثبات شد که جبهه حق پیروز است.

جانشین فرمانده سپاه عنوان کرد: بسیجیان و پاسداران در حوادث سال گذشته بسیار خوب عمل کردند و آنان معتقد بودند که برای دنیایی که جاودان است، باید قدم برداشت و از کشور و اسلام دفاع کرد.

سردار فدوی ابراز کرد: در آن دوران فتنه سال گذشته، برای اینکه دشمنان به مقاصد خود نرسند شهدای زیادی را تقدیم کردیم و بسیجیان و حافظان امنیت با دست خالی در برابر مزدوران و ضد انقلاب ایستادگی کردند.

شرط تحقق وعده نصرت الهی، ادای تکلیف است

وی تاکید کرد: شرط تحقق وعده نصرت الهی، ادای تکلیف است که در این صورت خداوند نتایج خوبی را برای ما رقم خواهد زد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران افزود: دشمنان و در رأس آنان آمریکا در اغتشاشات سال گذشته شکست سنگینی خوردند و به اشتباهات محاسباتی خود اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه دشمنان برای امسال نیز برنامه‌هایی داشتند افزود: شهید مختارزاده و ۷۰ شهید مدافع امنیت از بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل کرده و در برابر دشمنان ایستادگی کردند و اجازه فتنه انگیزی مجدد به دشمنان را ندادند.

سردار فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مقاومت یمن در حمایت از غزه گفت: امروز یمنی‌ها به قدری قدرتمند شده اند که بر علیه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس وارد اقدام می‌شوند.

وی ادامه داد: یمنی‌ها امروز بعد از ۹ سال جنگ علیه دشمنانشان به توانمندی خوب دفاعی رسیده اند که قادرند اهداف بالغ بر ۲ هزار کیلومتری را با موشک مورد اصابت قرار دهند.

جانشین فرمانده سپاه بیان کرد: امروز شرایط در منطقه یمن به گونه‌ای شده است که رژیم صهیونیستی از ترش نیروهای مقاومت یمن جرأت حضور در دریای سرخ را ندارد.

وی با اشاره به گذشت ۶۹ روز جنگ رژیم غاصب اسرائیل علیه مردم غزه گفت: امروز رژیم صهیونیستی علاوه بر شکست تاکتیکی دچار شکست راهبری نیز شده و دستاورد آنها کودک کشی و جنایات علیه کردم بی دفاع غزه است.