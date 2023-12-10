ورود بیش از ۴ هزار زائر پیاده تا روز شهادت حضرت فاطمه(س) به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی اظهار کرد: طبق سنوات هر سال در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) زائرین پیاده بسیاری از شهرهای عراق که روزهاست در مسیر مشهد هستند، برای عرض ارادت به ساحت قدس رضوی خود را به مشهد می‌رسانند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع) بیان کرد: تاکنون ۲۵ کاروان عراقی وارد مشهد شدند و پیش‌بینی می‌شود ۲۰ کاروان عراقی که فعلاً در مسیر شهرهای شاهرود به سبزوار، سبزوار به نیشابور، نیشابور به مشهد هستند تا روز ۲۵ آذر وارد مشهد شوند.

وی ادامه داد: تعداد افراد کل کاروان‌هایی که وارد مشهد شده‌اند و یا در راه هستند ۲۱۵۲ مرد است که از شهرهای کربلا، نجف و کاظمین حرکت و پس از زیارت مرقد منور حضرت معصومه (س) راهی مشهد شدند.

رضایی خاطرنشان کرد: کاروان‌های زائرین پیاده از شهرهای کاشمر، تربت حیدریه، نیشابور، بردسکن، چناران، فریمان و اطراف مشهد از روز ۲۲ آذر به سمت مشهد حرکت خواهند داشت و پیش‌بینی می‌شود تعداد زائرین این کاروان‌ها بیش از ۲ هزار نفر باشند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائرین پیاده امام رضا (ع) گفت: کاروان‌های پیاده عراقی در طول مسیر از خدمات مردمی و خیرین و در مسیر سبزوار، نیشابور به مشهد از خدمات رفاهی، فرهنگی و بهداشتی ۵ ایستگاه صلواتی امام حسن مجتبی بینالود، موکب سالار زینب، میقات الرضا، ایستگاه صلواتی امام هادی و ایستگاه صلواتی امام رضا تپه سلام استفاده خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین ۲ ایستگاه صلواتی موقت در مسیر چناران به مشهد و ۲ ایستگاه دیگر در مسیر فریمان به مشهد از ۲۵ آذر تا ظهر شهادت به زائرین امام رئوف خدمت‌رسانی خواهند کرد.