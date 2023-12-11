به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، همزمان با حمله وحشیانه هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «عین عریک» واقع در غرب رام الله در کرانه باختری یورش بردند.

علاوه بر این پس از حمله نظامیان صهیونیست به تظاهرات حمایت از غزه در الخلیل واقع در کرانه باختری، یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها زخمی شد.

همچنین جوانان فلسطینی دیوار حایل در اطراف محله «النقار» در قلقیلیه را به آتش کشیدند.

از سوی دیگر همزمان با ممانعت از ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی، شهرک‌نشینان صهیونیست این مکان مقدس اسلامی را مورد تعرض قرار دادند و وارد آن شدند.

علاوه بر این مبارزان فلسطینی در کرانه باختری به سوی شهرک صهیونیستی «میراف» تیراندازی کردند و از طرف دیگر نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نیز به سوی روستای «جلبون» در شرق جنین آتش گشودند.

رئیس دهیاری دوماً در جنوب شرق نابلس نیز اعلام کرد که شهرک‌نشینان صهیونیست ایجاد یک مسیر در اراضی فلسطینیان در «قریوت» و «تلفیت» را آغاز کرده‌اند.

نظامیان صهیونیست به روستای عوریف در جنوب نابلس نیز حمله ور شدند.

پیش از این نیز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به خانه‌های اسیران آزادشده در منطقه «یعبد» واقع در جنوب غرب جنین و یکی از مناطق شهر «البیره» در کرانه باختری یورش بردند. گزارش‌های رسانه‌ای از وقوع درگیری‌های گسترده میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران در منطقه یعبد حکایت دارد. نظامیان صهیونیست پس از حمله به منطقه یعبد به صورت گسترده اقدام به بازداشت جوانان فلسطینی کرده و تک‌تیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی بر روی بام ساختمان‌های این منطقه مستقر شدند.