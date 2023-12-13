آینده امباپه و انریکه دردستان دورتموند/الماس سیاه به رئال می رود؟

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های فرانسوی در گزارشی اعلام کردند آینده و سرنوشت کیلیان امباپه بازیکن و لوئیس انریکه سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال پاری سن ژرمن را در صورت حذف این باشگاه فرانسوی از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا روشن خواهد شد.

پاری سن ژرمن با خطر حذف از دور اول لیگ قهرمانان اروپا مواجه است، این تیم امروز چهارشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف بوروسیا دورتموند آلمان خواهد رفت که در صورت شکست از دور رقابت‌ها حذف می‌شود.

امباپه همیشه مشتاق قهرمانی در لیگ قهرمانان با پاریس بوده است، به همین دلیل است که هواداران پاری سن ژرمن و پیروان کاپیتان تیم ملی فرانسه در مورد آینده کاپیتان تیم ملی فرانسه در صورت ترک رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در انتظار او در رئال مادرید اسپانیا است. هرچند پیوستن او به تیم کهکشانی‌ها در گروه تصمیمات شخصی است. باشگاه رئال مادرید هم به دنبال امباپه است تا پس از پایان قراردادش با باشگاه فرانسوی در ژوئن ۲۰۲۴ او را به خدمت بگیرد و خود را برای نیم فصل دوم تقویت کند.

روزنامه فرانسوی "L'Equipe" در گزارشی نوشت: امباپه در پاریس احساس خوشحالی می‌کند، جایی که بسیاری از هم تیمی‌هایش در تابستان امسال به آنجا آمدند (دمبله، کولو موانی، هرناندز). موضوعی که خیلی برای او جالب نبود.

آینده او تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد، با اهمیت بحث پروژه باشگاه پاریس برای این بازیکن با نتیجه‌ای که در لیگ قهرمانان رقم خواهد خورد یکی نیست، چرا که ممکن است این بازیکن قرارداد خود را با پاریس تمدید کند.

پاری سن ژرمن در سال‌های اخیر پس از هر نتیجه منفی در لیگ قهرمانان اروپا که همچنان هدف اول مدیران باشگاه است، به قربانی کردن مربیان خود عادت کرده است.

توماس توخل آلمانی، مائوریسیو پوچتینو آرژانتینی و کریستوف گالتیه فرانسوی پس از ناکامی در پیروزی در رقابت‌های قاره‌ای، برکناری از سمت مربیگری در پاری سن ژرمن را تجربه کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از روزنامه « L'Equipe» این لزوماً برای لوئیز انریکه صدق نخواهد کرد، زیرا باشگاه فرانسوی قصد دارد در پویایی پروژه بلندمدت خود صبور باشد. مدیریت تیم از اشتباهات قبلی خود درس گرفته است و انریکه از هر تهدیدی به دور است.