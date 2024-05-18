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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۴۶

استاندار قم:

هیات خادم الرضا(ع)سابقه درخشانی در برنامه های مذهبی و فرهنگی دارد

هیات خادم الرضا(ع)سابقه درخشانی در برنامه های مذهبی و فرهنگی دارد

قم- استاندار قم گفت: هیات خادم الرضا(ع)، از هیات های با قدمت و سابقه درخشان در استان بوده که فعالیت های مختلفی طی سه دهه در عرصه های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری شامگاه جمعه در بازدید از نمایشگاه سی و یکمین سال فعالیت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی هیأت خادم الرضا علیه‌السلام قم که در سالن همایش بین المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد گفت: هیأت خادم الرضا علیه‌السلام قم، از هیأت‌های با قدمت و سابقه درخشان در استان است که فعالیت‌های مختلفی طی سه دهه در عرصه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی داشته است.

استاندار قم افزود: بنده هیأت خادم الرضا علیه‌السلام را از سال ۸۴ می‌شناسم و این توفیق را داشتم که خادم افتخاری این هیأت باشم.

آقامیری با تقدیر از تلاش‌های همه خادمان این هیأت گفت: هیأت خادم الرضا علیه‌السلام پایگاه فرهنگی معظم در شهر مقدس قم است که در مناسبت‌های مختلف مذهبی حضور فعالی داشته است.

وی ابراز کرد: توجه به موضوعات مرتبط با جوانان به خصوص ازدواج، آسیب‌های اجتماعی و سایر برنامه‌های فرهنگی از جمله شاخص‌ها و اقدامات این هیأت در استان قم است که سایر هیأت‌ها نیز باید به این عرصه‌ها ورود داشته باشند.

استاندار قم گفت: هیأت خادم الرضا علیه‌السلام در عرصه انتشار کتاب‌های متناسب با موضوعات مورد نیاز جوانان نیز در حد وسع خود ورود کرده که این امر، اقدام ارزشمند فرهنگی است.

آقامیری گفت: قم استان فرهنگی و پایتخت مذهبی جهان اسلام است و از خادمین این هیأت باید تقدیر کرد که در راستای ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام در صحنه حضور دارند.

نمایند عالی دولت در استان قم گفت: مجموعه مدیریت استان قم در راستای ایفای نقش هیأت‌های مذهبی در عرصه‌های مختلف همراهی‌های مورد نیاز را با هیأت‌های مختلف از جمله هیأت خادم الرضا علیه‌السلام خواهد داشت.

کد مطلب 6109482

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