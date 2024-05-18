هیات خادم الرضا(ع)سابقه درخشانی در برنامه های مذهبی و فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری شامگاه جمعه در بازدید از نمایشگاه سی و یکمین سال فعالیت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی هیأت خادم الرضا علیه‌السلام قم که در سالن همایش بین المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد گفت: هیأت خادم الرضا علیه‌السلام قم، از هیأت‌های با قدمت و سابقه درخشان در استان است که فعالیت‌های مختلفی طی سه دهه در عرصه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی داشته است.

استاندار قم افزود: بنده هیأت خادم الرضا علیه‌السلام را از سال ۸۴ می‌شناسم و این توفیق را داشتم که خادم افتخاری این هیأت باشم.

آقامیری با تقدیر از تلاش‌های همه خادمان این هیأت گفت: هیأت خادم الرضا علیه‌السلام پایگاه فرهنگی معظم در شهر مقدس قم است که در مناسبت‌های مختلف مذهبی حضور فعالی داشته است.

وی ابراز کرد: توجه به موضوعات مرتبط با جوانان به خصوص ازدواج، آسیب‌های اجتماعی و سایر برنامه‌های فرهنگی از جمله شاخص‌ها و اقدامات این هیأت در استان قم است که سایر هیأت‌ها نیز باید به این عرصه‌ها ورود داشته باشند.

استاندار قم گفت: هیأت خادم الرضا علیه‌السلام در عرصه انتشار کتاب‌های متناسب با موضوعات مورد نیاز جوانان نیز در حد وسع خود ورود کرده که این امر، اقدام ارزشمند فرهنگی است.

آقامیری گفت: قم استان فرهنگی و پایتخت مذهبی جهان اسلام است و از خادمین این هیأت باید تقدیر کرد که در راستای ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام در صحنه حضور دارند.

نمایند عالی دولت در استان قم گفت: مجموعه مدیریت استان قم در راستای ایفای نقش هیأت‌های مذهبی در عرصه‌های مختلف همراهی‌های مورد نیاز را با هیأت‌های مختلف از جمله هیأت خادم الرضا علیه‌السلام خواهد داشت.