به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهم نامه ایجاد موزه دائمی جاده ابریشم با همکاری شهرداری شهر شیء آن چین در بنیاد ایران شناسی برگزار شد.

محمدحسین رجبی دوانی رئیس بنیاد ایران شناسی در این‌مراسم گفت: کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین دو کشور با تمدن بسیار دیرینه و ریشه دار در سطح جهان هستند. ایشان این دو کشور را در طول تاریخ، دارای روابط دوستانه و صلح آمیز در کنار تعاملات تمدنی، فرهنگی و علمی معرفی کردند و عنوان نمود که نمونه بی نظیر این مسئله، جاده ابریشم است که برای قرن‌ها چین را به ایران و ایران را به کشورهای غربی متصل می‌کند.

وی افزود: جاده ابریشم منحصر به مسیر تبادلات کالایی نبوده بلکه مبادلات فرهنگی، سیاسی بین ملت‌ها نیز صورت می‌گیرد.

رئیس بنیاد ایران شناسی ضمن یادآوری دیدار چند ماه قبل خود با رئیس دانشگاه نانجیانگ چین گفت: این دو کشور با تمدن دیرینه، باید در برابر تهاجم فرهنگ متاخر و ستیزه جو غرب، متحد باشند و ایستادگی کنند. زیرا غربی‌ها علیرغم ادعای گسترده خود درباره حقوق بشر و انسانیت، سابقه طولانی در جنگ، تجاوز و خون ریزی دارند و امروز این تمدن که با آمریکا ستمگر شناخته می‌شود؛ جز با غلبه بر تمدن‌های بزرگ شرق، به چیز دیگری رضایت نمی‌دهد.

وی ادامه داد: غرب از انقلاب اسلامی ایران و تأثیرگذاری آن بر جهان و همچنین از پیشرفت صنعتی و اقتصادی چین به شدت هراسان است و هر چند وقت یک بار نسبت به حاکمیت این دو کشور اتهامات ناروایی مطرح می‌کند تا بدین گونه باعث تضعیف این دو کشور شود.

رجبی دوانی گفت: کشورهای بزرگ مشرق زمین می‌بایست با ایجاد تعاملات گسترده با یکدیگر، مانع تهاجمات غرب شوند؛ زیرا غرب کمر به نابودی تمدن آنها بسته است و انجام این گونه تعاملات فرهنگی و سیاسی از جمله راه اندازی موزه و نمایشگاه دائمی جاده ابریشم می‌تواند در این مسیر، بسیار مؤثر باشد.

وی افزود: در سال‌های اخیر تبادلات میان دو کشور و دیدارهای مقامات آنها با یکدیگر، افزایش چشمگیری داشته است که انشاالله به تبادلات فرهنگی، همبستگی و همدلی بیشتر دو ملت نیز منجر شود و در نهایت باعث قدرتمند شدن تمدن شرق می‌شود.

در ادامه شیو ژن هو نایب رئیس مجلس نمایندگان خلق شهر شیء با بیان اینکه ایران تمدن و فرهنگ غنی و درخشانی دارد و چین از افزایش تعاملات دو کشور و گسترش روابط آنها استقبال می‌کند. ایشان ایران و چین را دو کشور دوست و با سابقه روابط هزار ساله دانست که همواره از منافع یکدیگر در مجامع بین المللی حمایت کرده‌اند و مردم چین نیز ایران را به عنوان یک کشور همسو و برادر می‌دانند.

شیو ژن هو، بنیاد ایران شناسی را یک پاسدار و علمدار برای ارزش‌های تمدنی ایران برشمردند و گفت: یک کشور باید اعتماد به نفس و حس افتخار به تمدن و تاریخ خود را داشته باشد و مردم ایران این ویژگی مهم و با ارزش را دارا می‌باشند و از نظر چین وجود این ویژگی، باعث بنیان محکم سیاسی شده است که در نهایت موجب تعمیق روابط دو ملت و کشور خواهد شد. ایشان صحبت‌های خود را با معرفی شهر شیء آن و امکانات آن به اتمام رساندند.

در ادامه جیا جائو یانگ معاون مدیرکل امور بین الملل شهرداری شیء آن نیز با اعلام اینکه بورسیه تحصیلی جاده ابریشم از سال ۲۰۱۹ به ابتکار شهرداری شهر شیء آن چین، برای دانشجویان کشورهای مسیر این جاده، راه اندازی شده است، گفت: یکی از محورهای تعامل ما و بنیاد ایران شناسی این مسئله خواهد بود.

در پایان دو طرف ضمن امضای تفاهم نامه مشترک برای ایجاد موزه جاده ابریشم، خواستار تعمیق بیشتر روابط فرهنگی تاریخی دو کشور در راستای نزدیکی دو ملت به هم شدند.

شهر شیان یا شیء آن یکی از شهرهای مهم کشور جمهوری خلق چین است. این شهر از قدمت تاریخی و فرهنگی بالایی در حدود ۳۱۰۰ سال برخوردار است. جمعیت آن با حومه در حدود سیزده میلیون نفر تخمین زده شده‌است. این شهر مرکز استان شِنشی است. نام قدیم این شهر چانگ آن بوده است و از چهار پایتخت تاریخی چین، جزو قدیمی ترین آنهاست. شیان پایانه شرقی جاده ابریشم بوده‌است و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، سبب شد تا این شهر نقش مهمی در تجارت بین‌المللی داشته باشد.

جاده ابریشم یا راه ابریشم راه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد. مسیری که تا سده پانزدهم میلادی به مدت ۱۷۰۰ سال، بزرگ‌ترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این جاده از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. بنیاد ایران شناسی با ایجاد موزه دائمی جاده ابریشم ضمن آشنایی بیشتر مردم کشورمان به ویژه نسل جوان با تاریخچه مبادلات ایران و معرفی نقش کشورمان در مسیر این جاده ارزشمند، قصد دارد تا با تعمیق روابط با کشورهای همسو همچون چین در مشرق زمین، مانع تهاجم غرب به میراث تمدنی و فرهنگی دو کشور شود.