امضای تفاهمنامه همکاری بین موزه ملی ایران و موزه ملی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این تفاهمنامه که به صورت غیرحضوری ابتدا در چین به امضای وانگ چون فا، رئیس موزه ملی چین و سپس در تهران به امضای جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران رسیده بود، توسط محمدرسول الماسیه، رایزن فرهنگی ایران در چین به چن شو جیه، مسئول بین‌الملل موزه ملی چین، تحویل داده شد.

الماسیه با تأکید بر توسعه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور گفت: امیدواریم گام‌های عملی در اجرای مفاد این تفاهمنامه برداشته شود. مفاد تفاهمنامه مسیر همکاری را مشخص کرده و رایزنی فرهنگی ایران از ظرفیت‌های خود برای ایجاد ارتباط عملی دو موزه استفاده خواهد کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان در چین افزود: ایران و چین هر دو دارای هزاران سال تاریخ تمدنی بوده و موزه‌های ملی دو کشور یکی از جلوه گاه‌های این تمدن کهن و باستانی هستند.

شرکت ایران در نمایشگاه موزه‌ای «یک جاده یک کمربند»

خانم چن شو جیه، مسئول بین‌الملل موزه ملی چین هم با ارائه گزارشی از اهم فعالیت‌های این موزه گفت: این موزه هم دوران باستان و هم دوره انقلاب و هم دوره سوسیالیسم را معرفی می‌کند.

وی ضمن ابراز امیدواری برای توسعه همکاری‌های عملی بین دو موزه از برگزاری نمایشگاه موزه‌ای کشورهای مسیر «یک جاده یک کمربند» در حاشیه اجلاس سران کشورهای مسیر جاده ابریشم خبر داد.

مسئول بین‌الملل موزه ملی چین از ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای تمدن کهن برای شرکت در این نمایشگاه دعوت به عمل آورد و گفت: این نمایشگاه در ماه آوریل سال آینده (فروردین ۹۸) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۱۲۰ قطعه از کشورهای خارجی و ۸۰ قطعه از چین به نمایش گذاشته خواهد شد و همزمان با این نمایشگاه، سمینار روسای موزه‌های ملی کشورهای مسیر جاده ابریشم نیز برگزار می‌شود.