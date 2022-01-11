چین و روسیه باید مانع از هرج و مرج در کشورهای آسیای میانه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وانگ ئی وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس، گفت: چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و کشورهای دوست و همسایه منطقه آسیای میانه، نباید اجازه دهند که این منطقه در هرج و مرج و جنگ غوطه ور شود.

این در حالی است که روز گذشته نیز، وانگ در گفتگو با «مختار تلوبردی» همتای قزاقستانی، از تمایل برای افزایش همکاری‌ها با قزاقستان در حوزه امنیت و اجرای قانون خبر داد تا به این کشور برای مقابله با نفوذ نیروهای بیگانه کمک کند.

به گفته وی، آشفتگی اخیر در قزاقستان نشان داد که وضعیت در آسیای میانه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و این بار دیگر ثابت می‌کند که برخی نیروهای بیگانه خواهان صلح و آرامش در منطقه نیستند.

قزاقستان از روز دوم ژانویه با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد که انتقاد به افزایش قیمت سوخت مصرفی خودروها نقطه آغاز آن بود. آنطور که گفته می‌شود برخی از گروه‌های تروریستی وابسته به بیگانگان، تلاش کردند تا با به سرقت بردن ماهیت مسالمت‌آمیز اعتراضات، ورق را به نفع تدارک کودتا و براندازی حکومت برگردانند که مداخله به موقع نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی مانع از تحقق این توطئه شد.